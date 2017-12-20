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20 декабря 2017, 14:28



Таймырские полицейские в полярную ночь и метель искали семилетнюю школьницу.

Женщина рассказала: ее семилетняя дочка не вернулась домой. Искать пропавшего ребенка нужно было срочно – во-первых, сейчас на Таймыре полярная ночь, во-вторых, много дней подряд там стоит метель. На школьницу составили ориентировки, на поиск девочки вывели весь личный состав отдела полиции, к операции привлекли волонтеров. Школьницу нашли. Она оказалась в соседнем доме, в гостях у друга. Она решила остаться у него в гостях, а родителей не предупредила. Девочку вернули домой, а семьей сейчас займутся инспекторы по делам несовершеннолетних. На родителей школьницы уже завели административное дело за неисполнение своих обязанностей, говорится в сообщении.

Просмотров:18 С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать девочки, сообщает «Комсомольская правда»-Красноярск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.Женщина рассказала: ее семилетняя дочка не вернулась домой. Искать пропавшего ребенка нужно было срочно – во-первых, сейчас на Таймыре полярная ночь, во-вторых, много дней подряд там стоит метель. На школьницу составили ориентировки, на поиск девочки вывели весь личный состав отдела полиции, к операции привлекли волонтеров.Школьницу нашли. Она оказалась в соседнем доме, в гостях у друга. Она решила остаться у него в гостях, а родителей не предупредила.Девочку вернули домой, а семьей сейчас займутся инспекторы по делам несовершеннолетних. На родителей школьницы уже завели административное дело за неисполнение своих обязанностей, говорится в сообщении.