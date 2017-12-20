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20 декабря 2017, 14:34



В Норильске полицейские задержали подозреваемого в совершении развратных действий.

Полицейские установили, что злоумышленник в мае и декабре 2017 года совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочек в возрасте 15 и 12 лет. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Следователями ГСУ СК России по краю в его отношении возбуждены уголовные дела по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос о его аресте, сообщается на сайте главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:235 Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по г. Норильску задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в совершении развратных действий.Полицейские установили, что злоумышленник в мае и декабре 2017 года совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочек в возрасте 15 и 12 лет.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан.Следователями ГСУ СК России по краю в его отношении возбуждены уголовные дела по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос о его аресте, сообщается на сайте главного управления МВД России по Красноярскому краю.