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20 декабря 2017, 14:40



Сегодня — День работника органов безопасности РФ. Сотрудников УФСБ со столетием службы поздравили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником и юбилеем легендарного ведомства, которое уже 100 лет стоит на страже безопасности страны и её граждан! На всём протяжении своей вековой истории, полной славных и драматичных страниц, специалисты госбезопасности беззаветно служат делу защиты национальных интересов Родины, сохранению стабильности и порядка в обществе, охране благополучия населения. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю по праву гордятся заслугами своих предшественников, ветеранов службы — тех, чьи принципиальность, верность долгу, выдержка и мужество стали образцом для новых поколений. И пусть имена героев спецслужб широко не известны — их дело живёт, у них есть достойные преемники, с честью продолжающие работу по защите внутренней и внешней безопасности нашего Отечества. Специалистам ФСБ сегодня приходится решать множество сложных и ответственных задач. Их труд требует большого мужества, силы духа, патриотизма и настоящей преданности делу. Красноярцы с глубоким уважением и благодарностью относятся к работе сотрудников ведомства. Жители нашего края уверены — их безопасность под надёжной защитой. Дорогие друзья! Спасибо вам за честную, безупречную службу. Желаем вам новых достижений и побед, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Просмотров:149 Уважаемые сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю и ветераны органов государственной безопасности!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником и юбилеем легендарного ведомства, которое уже 100 лет стоит на страже безопасности страны и её граждан!На всём протяжении своей вековой истории, полной славных и драматичных страниц, специалисты госбезопасности беззаветно служат делу защиты национальных интересов Родины, сохранению стабильности и порядка в обществе, охране благополучия населения.Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю по праву гордятся заслугами своих предшественников, ветеранов службы — тех, чьи принципиальность, верность долгу, выдержка и мужество стали образцом для новых поколений. И пусть имена героев спецслужб широко не известны — их дело живёт, у них есть достойные преемники, с честью продолжающие работу по защите внутренней и внешней безопасности нашего Отечества.Специалистам ФСБ сегодня приходится решать множество сложных и ответственных задач. Их труд требует большого мужества, силы духа, патриотизма и настоящей преданности делу. Красноярцы с глубоким уважением и благодарностью относятся к работе сотрудников ведомства. Жители нашего края уверены — их безопасность под надёжной защитой.Дорогие друзья! Спасибо вам за честную, безупречную службу. Желаем вам новых достижений и побед, крепкого здоровья и семейного благополучия!