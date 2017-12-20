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20 декабря 2017, 15:46



Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поводом послужила волна звонков о лжеминировании, прокатившаяся в сентябре по росссийским городам, в числе которых был и Норильск.

В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6-8 лет лишения свободы. Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия. За это телефонным террористам будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. В действующей редакции УК РФ верхний предел по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет. Решение о принятии поправок, ужесточающих наказание за «телефонный терроризм», было принято после волны звонков, захлестнувших российские регионы с 11 сентября текущего года. Напомним, тогда из-за ложных сообщений в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты. Только в Москве эвакуация прошла на более чем 30 объектах, а всего по России с 11 по 25 сентября 2017 года было эвакуировано порядка 450 тыс. человек, было зафиксировано порядка одной тысячи анонимных звонков о «минировании», минимальный ущерб от них составляет около одного миллиарда рублей.

Просмотров:163 Поправками, внесенными в статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривается, что «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет». Оговаривается, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг, пассажирским транспортом, спортивно-оздоровительные учреждения, система организаций, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера. Под крупным ущербом понимается сумма свыше одного миллиона рублей.В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6-8 лет лишения свободы.Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия. За это телефонным террористам будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. В действующей редакции УК РФ верхний предел по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет.Решение о принятии поправок, ужесточающих наказание за «телефонный терроризм», было принято после волны звонков, захлестнувших российские регионы с 11 сентября текущего года. Напомним, тогда из-за ложных сообщений в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты. Только в Москве эвакуация прошла на более чем 30 объектах, а всего по России с 11 по 25 сентября 2017 года было эвакуировано порядка 450 тыс. человек, было зафиксировано порядка одной тысячи анонимных звонков о «минировании», минимальный ущерб от них составляет около одного миллиарда рублей.