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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:56 В Норильске благотворительный фонд «Территория добра» сменил место жительства и отметил новоселье.
18:16 Красноярский край может запустить программу, аналогичную «Дальневосточному гектару».
17:43 Угроза не миновала! В Норильске введут карантин - убитый в Норильске зверь был болен бешенством.
15:46 Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поводом послужила волна звонков о лжеминировании, прокатившаяся в сентябре по росссийским городам, в числе которых был и Норильск.
14:40 Сегодня — День работника органов безопасности РФ. Сотрудников УФСБ со столетием службы поздравили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.
14:34 В Норильске полицейские задержали подозреваемого в совершении развратных действий.
14:28 Таймырские полицейские в полярную ночь и метель искали семилетнюю школьницу.
14:23 Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко в Финляндии принял участие в обсуждении проблем воздействия на окружающую среду в Арктике.
13:12 В Норильске будут судить мужчину, виновного в ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы.
12:52 В Норильске прошло мероприятие «Дружба народов». Круглый стол с представителями мигрантского сообщества на территории города состоялся впервые.
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