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20 декабря 2017, 17:43



Угроза не миновала! В Норильске введут карантин - убитый в Норильске зверь был болен бешенством.

Как ранее сообщали «Норильские новости», от краевых ветеринаров, которые провели исследования биоматериалов, взятых от убитого зверя, было получено заключение о том, что убитый хищник действительно был заражен вирусом бешенства. Как сообщил «Норильским новостям» руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе после заседания комиссии, все трое норильчан, пострадавших от укуса бешеного животного, взяты под особый контроль. Все они получают необходимое лечение. Однако, с ликвидацией бешеного зверя, угроза в городе не миновала. Больное животное бегало по городу четверо суток. В этот период оно могло покусать бродячих животных, но увидеть по поведению, что они заражены, сейчас невозможно, поскольку инкубационный период составляет 30 суток. В связи с этим жителям города рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. В случае укуса бродячим животным нужно срочно обращаться в травмпункт. Там окажут необходимую экстренную помощь. «Неважно, взрослый человек пострадал или ребенок, не важно, какого размера и глубины получена рана, неважно, какое время суток, неважно где произошло нападение животного в Норильске, Талнахе, Кайеркане или Оганере, - нужно незамедлительно обращаться к врачам», - отметил Коба Кавтеладзе. Что касаемо карантина, то его объявят в ближайшие часы. Решение об определении зоны и срока карантина принимает губернатор Красноярского края.

Просмотров:321 Только что в Норильске завершилось заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии под председательством замглавы города Натальи Коростелевой. Темой обсуждения стало введение карантина на территории Норильска. В работе совещания приняли участие специалисты Роспотребнадзора, ОМВД РФ по г. Норильску, ГО и ЧС, управлений здравоохранения и образования, аптечной сети и ветеринарной службы.Как ранее сообщали «Норильские новости», от краевых ветеринаров, которые провели исследования биоматериалов, взятых от убитого зверя, было получено заключение о том, что убитый хищник действительно был заражен вирусом бешенства.Как сообщил «Норильским новостям» руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе после заседания комиссии, все трое норильчан, пострадавших от укуса бешеного животного, взяты под особый контроль. Все они получают необходимое лечение.Однако, с ликвидацией бешеного зверя, угроза в городе не миновала. Больное животное бегало по городу четверо суток. В этот период оно могло покусать бродячих животных, но увидеть по поведению, что они заражены, сейчас невозможно, поскольку инкубационный период составляет 30 суток.В связи с этим жителям города рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. В случае укуса бродячим животным нужно срочно обращаться в травмпункт. Там окажут необходимую экстренную помощь.«Неважно, взрослый человек пострадал или ребенок, не важно, какого размера и глубины получена рана, неважно, какое время суток, неважно где произошло нападение животного в Норильске, Талнахе, Кайеркане или Оганере, - нужно незамедлительно обращаться к врачам», - отметил Коба Кавтеладзе.Что касаемо карантина, то его объявят в ближайшие часы. Решение об определении зоны и срока карантина принимает губернатор Красноярского края.