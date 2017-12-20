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20 декабря 2017, 18:16



Красноярский край может запустить программу, аналогичную «Дальневосточному гектару».

«На севере Красноярского края такая инициатива бы не сработала. С другой стороны, у нас есть и южные районы, весьма пригодные для сельского хозяйства, поэтому вполне возможно, что там эта программа дала бы хороший эффект. Но, тем не менее, для того, чтобы давать по этому поводу какое-то заключение, надо делать всесторонний анализ. Если инициатива будет поддержана, думаю, мы в реализацию этой программы могли бы включиться», — отметил Пономаренко. С инициативой расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на всю страну выступили участники «Форума действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Они планируют направить российским властям свои предложения по этому поводу, сообщает НИА-Красноярск. Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Участниками программы сначала были жители дальневосточных территорий, а затем и всей страны. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Просмотров:177 Наш регион является одним из самых малонаселенных, и его вполне можно включить в программу, если она будет утверждена государством, однако не все свободные земли Красноярского края пригодны для освоения, рассказал руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.«На севере Красноярского края такая инициатива бы не сработала. С другой стороны, у нас есть и южные районы, весьма пригодные для сельского хозяйства, поэтому вполне возможно, что там эта программа дала бы хороший эффект. Но, тем не менее, для того, чтобы давать по этому поводу какое-то заключение, надо делать всесторонний анализ. Если инициатива будет поддержана, думаю, мы в реализацию этой программы могли бы включиться», — отметил Пономаренко.С инициативой расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на всю страну выступили участники «Форума действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Они планируют направить российским властям свои предложения по этому поводу, сообщает НИА-Красноярск.Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Участниками программы сначала были жители дальневосточных территорий, а затем и всей страны. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение.После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.