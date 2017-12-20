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20 декабря 2017, 18:56



В Норильске благотворительный фонд «Территория добра» сменил место жительства и отметил новоселье.

Новое, просторное помещение на Севастопольской, 4, фонду предоставила администрация города. Оно расположено в удобном районе, на первом этаже, что удобно для тех, кому тяжело подниматься по лестнице. Переезд на новый адрес стал лучшим подарком к десятому дню рождения фонда, которое он отметит 17 января 2018 года. Собственно, и заработает новый офис в полную силу только после нового года Виктор Коновалов, учредитель благотворительного фонда «Территория добра»: «Хочу сказать спасибо Наталье Николаевне за то, что она героически все заботы по благоустройству нового офиса вынесла на своих хрупких плечах, создала уютное пространство, в котором будет удобно работать и развиваться дальше. А дальше у нас новые планы. Мы по-прежнему будем оказывать всяческую поддержку тем людям, которым она необходима, будем приобщать людей к благотворительности и делиться своим душевным теплом». Новоселье ознаменовалось и первой выставкой «Мой Таймыр» в новом помещении. Гости увидели работы норильской фотохудожницы Ольги Александровой. Ольга - непрофессиональный фотограф, но у нее получается запечатлевать уникальные моменты из жизни животных и птиц Таймыра, показать необыкновенную красоту северной природы. Все, кто присутствовал на новоселье фонда, могли не только любоваться фотовыставкой, но приобрести некоторые из работ с автографом Ольги Александровой, а также оказать финансовую помощь благополучателю фонда - Андрюше Михайлову. Выставка будет работать до конца этой недели, а затем возобновится уже в новом году. Дальше выставка отправится в Дудинку к партнерам фонда - театру-студии «Белые птицы». «Когда в доме много гостей, значит, в этом доме тепло и уютно, и хочется, чтобы и дальше это тепло и уют множились, чтобы мы могли делиться им и дарить его тем, кто в этом больше всего нуждается. Планов и идей у нас много. Мы откроем новую опцию по оказанию материальной вещевой помощи. Обязательно сохраним буккросинг. История с книгами продолжится. Уже задумали полки во всю длину нашего зала. Новое помещение - это новый этап развития, и мы хотим, чтобы у нашего фонда появлялись новые программы, нужные и важные для города. Будем заниматься с ребятишками из школы-интерната и детского дома. Мы хотим научить их профессиональному волонтерству и уже придумали такой проект. Очень надеемся, что все задуманное воплотится в жизнь», - резюмировала Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». На входе в холл каждый из гостей мог написать пожелание на деревянном сердечке, повесить его на елку, а уходя, снять его с любой понравившейся ветки на память и как предсказание на новый год.

Просмотров:165 Новоселов поздравляли партнеры фонда: представители администрации города, «Норникеля», депутатского корпуса, общественных организаций и благотворительных фондов, руководители муниципальных учреждений, а также друзья - неравнодушные горожане.Новое, просторное помещение на Севастопольской, 4, фонду предоставила администрация города. Оно расположено в удобном районе, на первом этаже, что удобно для тех, кому тяжело подниматься по лестнице. Переезд на новый адрес стал лучшим подарком к десятому дню рождения фонда, которое он отметит 17 января 2018 года. Собственно, и заработает новый офис в полную силу только после нового годаВиктор Коновалов, учредитель благотворительного фонда «Территория добра»: «Хочу сказать спасибо Наталье Николаевне за то, что она героически все заботы по благоустройству нового офиса вынесла на своих хрупких плечах, создала уютное пространство, в котором будет удобно работать и развиваться дальше. А дальше у нас новые планы. Мы по-прежнему будем оказывать всяческую поддержку тем людям, которым она необходима, будем приобщать людей к благотворительности и делиться своим душевным теплом».Новоселье ознаменовалось и первой выставкой «Мой Таймыр» в новом помещении. Гости увидели работы норильской фотохудожницы Ольги Александровой. Ольга - непрофессиональный фотограф, но у нее получается запечатлевать уникальные моменты из жизни животных и птиц Таймыра, показать необыкновенную красоту северной природы. Все, кто присутствовал на новоселье фонда, могли не только любоваться фотовыставкой, но приобрести некоторые из работ с автографом Ольги Александровой, а также оказать финансовую помощь благополучателю фонда - Андрюше Михайлову. Выставка будет работать до конца этой недели, а затем возобновится уже в новом году. Дальше выставка отправится в Дудинку к партнерам фонда - театру-студии «Белые птицы».«Когда в доме много гостей, значит, в этом доме тепло и уютно, и хочется, чтобы и дальше это тепло и уют множились, чтобы мы могли делиться им и дарить его тем, кто в этом больше всего нуждается. Планов и идей у нас много. Мы откроем новую опцию по оказанию материальной вещевой помощи. Обязательно сохраним буккросинг. История с книгами продолжится. Уже задумали полки во всю длину нашего зала. Новое помещение - это новый этап развития, и мы хотим, чтобы у нашего фонда появлялись новые программы, нужные и важные для города. Будем заниматься с ребятишками из школы-интерната и детского дома. Мы хотим научить их профессиональному волонтерству и уже придумали такой проект. Очень надеемся, что все задуманное воплотится в жизнь», - резюмировала Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра».На входе в холл каждый из гостей мог написать пожелание на деревянном сердечке, повесить его на елку, а уходя, снять его с любой понравившейся ветки на память и как предсказание на новый год.