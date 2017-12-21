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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:33 В Норильске по требованию прокуратуры города отремонтирована крыша многоквартирного дома.
12:35 Сбой кассовой техники, который накануне произошел в России, не обошел стороной и Норильск.
12:03 Благодарность через газету. Теория шести рукопожатий в отдельно взятом магазине.
10:59 Авиакомпании корректируют свои полеты. Правильно планируйте путешествия.
10:45 Сегодня, 21 декабря, - зимнее солнцестояние, самый короткий день в году.
18:56 В Норильске благотворительный фонд «Территория добра» сменил место жительства и отметил новоселье.
18:16 Красноярский край может запустить программу, аналогичную «Дальневосточному гектару».
17:43 Угроза не миновала! В Норильске введут карантин - убитый в Норильске зверь был болен бешенством.
15:46 Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поводом послужила волна звонков о лжеминировании, прокатившаяся в сентябре по росссийским городам, в числе которых был и Норильск.
14:40 Сегодня — День работника органов безопасности РФ. Сотрудников УФСБ со столетием службы поздравили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.
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