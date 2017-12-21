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21 декабря 2017, 10:45



Сегодня, 21 декабря, - зимнее солнцестояние, самый короткий день в году.

21 декабря завершится очередной солнечный год. Уже 22 числа солнце взойдет вновь, и будет уже обновленным. Начнется отсчет нового солнечного года. В разных культурах истолкование этого события воспринималось по-разному, но у большинства народов оно расценивалось как возрождение, в это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Так, дни зимнего солнцестояния отмечаются практически во всех мировых культурах. В христианских Церквях, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется Рождество Христово. Необходимо отметить, что православие использует юлианский календарь, по которому дата Рождества совпадала с зимним солнцестоянием 2 тысячи лет назад, но теперь сместилась позже на полмесяца. У славян в день зимнего солнцестояния отмечался народный праздник Коляда, у германских народов — Йоль, у римлян до III века — Sol Invictus

Просмотров:112 День зимнего солнцестояния считается астрономическим явлением, при котором наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Солнцестояние можно наблюдать два раза в год, зимой и летом. Зимнее солнцестояние характеризуется минимальной длиной дня и максимальной длиной ночи. Летнее солнцестояние по длительности дня и ночи прямо противоположно зимнему. В 2017 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 16:27 по Гринвичу или в 19:27 по московскому времени.21 декабря завершится очередной солнечный год. Уже 22 числа солнце взойдет вновь, и будет уже обновленным. Начнется отсчет нового солнечного года.В разных культурах истолкование этого события воспринималось по-разному, но у большинства народов оно расценивалось как возрождение, в это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Так, дни зимнего солнцестояния отмечаются практически во всех мировых культурах. В христианских Церквях, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется Рождество Христово. Необходимо отметить, что православие использует юлианский календарь, по которому дата Рождества совпадала с зимним солнцестоянием 2 тысячи лет назад, но теперь сместилась позже на полмесяца. У славян в день зимнего солнцестояния отмечался народный праздник Коляда, у германских народов — Йоль, у римлян до III века — Sol Invictus