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21 декабря 2017, 10:59



Авиакомпании корректируют свои полеты. Правильно планируйте путешествия.

«В шести авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Так, в результате принятых решений чартерная программа полетов «Азур Эйр» скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа «РоялФлайт» — на 5%. В адрес остальных компаний Федеральное агентство воздушного транспорта направило уведомления о необходимости сокращения программы полетов. «Якутия», «Саратовские авиалинии» и «Северный ветер» должны урезать свои программы на 30%, «Икар» — на 20%.

Просмотров:212 Рабочая группа Росавиации по чартерным рейсам с участием представителей Ростуризма ограничила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний.«В шести авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Так, в результате принятых решений чартерная программа полетов «Азур Эйр» скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа «РоялФлайт» — на 5%.В адрес остальных компаний Федеральное агентство воздушного транспорта направило уведомления о необходимости сокращения программы полетов. «Якутия», «Саратовские авиалинии» и «Северный ветер» должны урезать свои программы на 30%, «Икар» — на 20%.