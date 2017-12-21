Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2017, 12:03



Благодарность через газету. Теория шести рукопожатий в отдельно взятом магазине.

Насруллаев Назир - охранник; Чурсина Оксана - кассир; Бершаденко Оксана - кассир.

Просмотров:81 Норильчанка Анна Карбаева проверила на практике теорию шести рукопожатий, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых. 18 декабря в вечернее время, расплачиваясь в магазине "Жар.птица" на Кирова, 13, забыла кошелек с карточками и деньгами. Кассиры и охранник предприняли меры, чтобы оперативно разыскать хозяйку «потеряшек». По одной из визиток в кошельке, через третьих лиц, хозяйку нашли. По большому счету это пустяк и многие скажут: "Я бы то же так сделал". Однако известно много случаев, когда так не происходит. Кроме того, мы так мало говорим громко о хороших поступках людей, при этом придаем большую значимость при описании негатива. Читательница «ЗП» благодарит своих «спасителей» и поздравляет их с наступающим Новым годом!Насруллаев Назир - охранник;Чурсина Оксана - кассир;Бершаденко Оксана - кассир.