Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2017, 12:35



Сбой кассовой техники, который накануне произошел в России, не обошел стороной и Норильск.

Сбой произошел на программном обеспечении. Кассовая программа Штрих-М поставляется вместе с кассовым оборудованием. В этом программном обеспечении и произошел сбой. В Норильске перечень «пострадавших» определялся в основном крупными торговыми сетевыми точками «Океан», «Материк», «DNS» и т. д. Больше всего от сбоя пострадали терминалы, работающие в круглосуточном режиме, и те, у кого рабочий день начался ночью по Москве. К этому времени проблему заблокированных аппаратов практически решили, однако о 100% устранении сбоя говорить пока рано.

Просмотров:96 В ручной режим были переведены частично и магазины города. В крупных сетевых точках собрались огромные очереди покупателей. Проблемы, как следует из разъяснений Федеральной налоговой службы , были зафиксированы с кассовым оборудованием от АО «Штрих-М» и связанных с ним партнерами ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».Сбой произошел на программном обеспечении. Кассовая программа Штрих-М поставляется вместе с кассовым оборудованием. В этом программном обеспечении и произошел сбой. В Норильске перечень «пострадавших» определялся в основном крупными торговыми сетевыми точками «Океан», «Материк», «DNS» и т. д. Больше всего от сбоя пострадали терминалы, работающие в круглосуточном режиме, и те, у кого рабочий день начался ночью по Москве. К этому времени проблему заблокированных аппаратов практически решили, однако о 100% устранении сбоя говорить пока рано.