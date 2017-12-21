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21 декабря 2017, 13:33



В Норильске по требованию прокуратуры города отремонтирована крыша многоквартирного дома.

В соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода, а также защиту конструкций и инженерного оборудования от увлажнения и протечек. 20 декабря генеральный директор УК «Жилкомсервис» получил представление прокуратуры о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. В этот же день УК «Жилкомсервис» приступила к ремонтным работам. «Проблемы, связанные с затоплением квартиры, в настоящее время устранены», - подчеркнул первый заместитель прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев. Напомню, что 23 марта 2016 г. крыша этого дома стала причиной гибели 32-летней женщины, когда порывом ветра сорвало кровлю.

Просмотров:31 Речь идет о доме по ул. Талнахская, 30. Несколько дней подряд жителей верхних этажей затапливало водой с крыши. Видеоподтверждение с просьбой обратить на это внимание они выкладывали в соцсети. Прокуратура, проанализировав все эти обращения и публикации в СМИ, собрала сведения о нарушениях жилищного законодательства УК «Жилкомсервис». Решение прокуратуры – залитие произошло из-за неисправностей состояния конструкций кровли данного дома, которую своевременно не отремонтировала управляющая компания.В соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода, а также защиту конструкций и инженерного оборудования от увлажнения и протечек. 20 декабря генеральный директор УК «Жилкомсервис» получил представление прокуратуры о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. В этот же день УК «Жилкомсервис» приступила к ремонтным работам. «Проблемы, связанные с затоплением квартиры, в настоящее время устранены», - подчеркнул первый заместитель прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев. Напомню, что 23 марта 2016 г. крыша этого дома стала причиной гибели 32-летней женщины, когда порывом ветра сорвало кровлю.