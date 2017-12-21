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21 декабря 2017, 13:51



Сегодня утром самолет экстренно сел в Норильске из-за датчика неисправности.

В 10.15 местного времени воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту г. Норильска, на борту самолета находились 6 членов экипажа, 76 пассажиров, 1392 кг груза. Причина неисправности устанавливается. По данному факту Норильской транспортной прокуратурой проводится проверка, контролируется соблюдение прав пассажиров.

Просмотров:535 21.12.2017 самолет авиакомпании S7 Airlines модели Embraer E -170, выполняющий рейс № 3278 по маршруту Норильск – Новосибирск (Толмачево), в 09.15 по местному времени совершил взлет с аэродрома «Норильск». При совершении пилотирования произошло срабатывание датчика технической неисправности, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.В 10.15 местного времени воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту г. Норильска, на борту самолета находились 6 членов экипажа, 76 пассажиров, 1392 кг груза. Причина неисправности устанавливается.По данному факту Норильской транспортной прокуратурой проводится проверка, контролируется соблюдение прав пассажиров.