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21 декабря 2017, 14:08



«Успех и безопасность - 2018». Норильск присоединяется к Всероссийскому конкурсу на лучшую организацию работ в области охраны труда.



Просмотров:333 Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предотвращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.Организован конкурс Министерство труда и социальной защиты РФ. Конкурс проводится по следующим номинациям:- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек),- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек),- лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы,- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования,- лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения,- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек),- лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа,- лучшее муниципальное образование в области охраны труда,- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.По результатам конкурса будут сформированы всероссийские рейтинги юридических лиц по организации работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда и системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.Одним из условий формирования рейтинга субъекта Российской Федерации и муниципального образования является участие в конкурсе организаций, расположенных на их территории.Работодателям муниципального образования город Норильск предлагается принять участие в конкурсе. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками.Информация о конкурсе размещена на официальном сайте города Норильска (http://www.norilsk-city.ru, в разделе «Отдел охраны труда» / «Конкурсы»), на web-сайте оператора (http://www.aetalon.ru).Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте оператора в разделе, посвященном проведению конкурса «Успех и безопасность – 2018», заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведения об организации. Прием заявок на участие прекращается 09.03.2018.Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать оператору (125252, г. Москва, пр. Березовой рощи, д. 4, офис 201; web-сайт: http://www.aetalon.ru, тел./факс 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru).Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет проведена врамках Всероссийской недели охраны труда с 9 по 13 апреля 2018 года в г. Сочи.