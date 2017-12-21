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21 декабря 2017, 14:55



В 10-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» уступил команде «Газпром-ЮГРА» - 1:3.

«В целом, тот план на игру, который у нас был, мы в первом тайме старались выполнять. У нас были моменты, и даже поострее чем у «Газпрома», но в нужной ситуации здорово сыграл вратарь соперников. Нам тяжело даются голы, реализация страдает. Сейчас мы будем работать над улучшением именно взятия ворот. Мы должны сделать выводы, больше работать… Будем стараться, будем работать, другого пути у нас нет», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам встречи норильчане в турнирной таблице остаются на шестой строчке с 20 набранными очками. При этом соперники никельщиков свои игры проведут позже.

Просмотров:290 Игра прошла в Югорске и стала последней в уходящем году для норильского клуба. Счет открыли хозяева площадки на восьмой минуте стараниями Андрея Афанасьева. На 29-й минуте результат на табло увеличился: автоголом отличился игрок «Норникеля» Данил Кутузов. Спустя минуту в воротах гостей побывал третий мяч, его автором вновь стал Афанасьев. Единственный результативный удар по воротам «Газпрома» случился на 45-й минуте: голевым чутьем отметился Николай Канивец. Итоговый счет встречи – 3:1 в пользу «Газпром-ЮГРА».«В целом, тот план на игру, который у нас был, мы в первом тайме старались выполнять. У нас были моменты, и даже поострее чем у «Газпрома», но в нужной ситуации здорово сыграл вратарь соперников. Нам тяжело даются голы, реализация страдает. Сейчас мы будем работать над улучшением именно взятия ворот. Мы должны сделать выводы, больше работать… Будем стараться, будем работать, другого пути у нас нет», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам встречи норильчане в турнирной таблице остаются на шестой строчке с 20 набранными очками. При этом соперники никельщиков свои игры проведут позже.