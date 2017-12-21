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21 декабря 2017, 15:01



Там люди играют зверей, а людей - куклы. 25 декабря в Норильском театре драмы состоится премьера новогодней сказки «Рикки-Тикки-Тави».

Новый материал органичен и музыкален, в нем много пластики, сражений добрых персонажей со злыми, шикарные декорации и костюмы. Спектакль соткан из тонких индийских тканей и колоритных рисунков, игривых напевов и барабанных партий, предвосхищающих зрелищные схватки; постановка «приправлена» специями Востока и осовременена авторскими находками ее создателей. По сюжету это рассказ о великой войне, которую в одиночку ведет отважный мангуст Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома. Настоящий друг не пожалеет своей жизни, пытаясь уберечь и защитить своих близких - такова фабула постановки. Фееричный спектакль будет идти в театре все новогодние каникулы, начиная с 25 декабря. По предварительным подсчетам ее увидят более 10 тысяч норильских детей.

Просмотров:325 Оригинальный спектакль по известной сказке Киплинга поставил на сцене нашего театра режиссер Тимур Файрузов, получивший не одну премию на различных фестивалях за постановки для детей и их родителей.Новый материал органичен и музыкален, в нем много пластики, сражений добрых персонажей со злыми, шикарные декорации и костюмы. Спектакль соткан из тонких индийских тканей и колоритных рисунков, игривых напевов и барабанных партий, предвосхищающих зрелищные схватки; постановка «приправлена» специями Востока и осовременена авторскими находками ее создателей.По сюжету это рассказ о великой войне, которую в одиночку ведет отважный мангуст Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома. Настоящий друг не пожалеет своей жизни, пытаясь уберечь и защитить своих близких - такова фабула постановки.Фееричный спектакль будет идти в театре все новогодние каникулы, начиная с 25 декабря. По предварительным подсчетам ее увидят более 10 тысяч норильских детей.