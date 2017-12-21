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21 декабря 2017, 16:28



Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребятишек, которые находятся в стационарных отделениях норильских больниц.

В рамках акции Дед Мороз со Снегурочкой традиционно посещают Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5, Норильскую межрайонную детскую больницу и Норильскую межрайонную больницу № 1, где дарят детворе хорошее настроение и подарки. Кстати, в свободное от одаривания подарками время волшебники работают добрыми докторами: Дед Мороз - врачом-эндоскопистом, а Снегурочка - медсестрой в ПНД № 5 и помогают маленьким и большим норильчанам поправить свое здоровье. Впрочем, малышня идет на поправку уже сразу визита любимых сказочных героев. Радость, смех, веселье, вера в чудеса и сказку, а также подарки помогают им быстро восстановиться. Объединение профсоюзных организаций работников медучреждений города Норильска выражает благодарность Денису Зиновьеву и его помощнику Артему Финну, а также Елене Трофимовой за приобретение игрушек для ребятишек.

Просмотров:356 Посещение детворы добрыми волшебниками стало доброй традицией. Каждый год сотрудники Объединения профсоюзных организаций работников медучреждений Норильска при поддержке городских предпринимателей проводят утренники для ребят, которые находятся в стационарных отделениях лечебных учреждений Большого Норильска.В рамках акции Дед Мороз со Снегурочкой традиционно посещают Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5, Норильскую межрайонную детскую больницу и Норильскую межрайонную больницу № 1, где дарят детворе хорошее настроение и подарки. Кстати, в свободное от одаривания подарками время волшебники работают добрыми докторами: Дед Мороз - врачом-эндоскопистом, а Снегурочка - медсестрой в ПНД № 5 и помогают маленьким и большим норильчанам поправить свое здоровье. Впрочем, малышня идет на поправку уже сразу визита любимых сказочных героев. Радость, смех, веселье, вера в чудеса и сказку, а также подарки помогают им быстро восстановиться.Объединение профсоюзных организаций работников медучреждений города Норильска выражает благодарность Денису Зиновьеву и его помощнику Артему Финну, а также Елене Трофимовой за приобретение игрушек для ребятишек.