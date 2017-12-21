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21 декабря 2017, 17:49



Рукодельницы готовятся к юбилею своего учебного заведения. В школе № 43 открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Бабушкин сундук».

После осмотра экспозиции гостей пригласили в столовую, где их поджидал сюрприз, подготовленный учащимися под руководством заместителя директора школы, учителя ИЗО Беллы Завориной. Теперь школьная столовая украшена городецкой росписью: этот проект реализуется в рамках подготовки к юбилею школы и называется «Наша новая школа - школа юбилейная». Работники столовой в свою очередь приготовили вкусный подарок всем присутствующим - сладкие пироги. Праздник завершился чаепитием.

Просмотров:335 Вдохновителем выставки стала педагог дополнительного образования СДЮТиЭ, руководитель студии «Эдельвейс» Светлана Мязина. Вернисаж расположился в актовом зале при большом стечении народа - учащихся школы, родителей и педагогов. На выставке представлены предметы быта, сохранившиеся в семьях и переданные в дар школе: старинная швейная машинка, салфетки и рушники, тканые коврики, чемоданы, а также поделки, выполненные участниками студии. Все девочки-рукодельницы были отмечены грамотами. В церемонии открытия и в подготовке выставки приняли участие и ребята из детской студии «Маска» (рук. Т. В. Ахвачева), а также из школьного кружка по бисероплетению (рук. Н. Н. Мамбетова).После осмотра экспозиции гостей пригласили в столовую, где их поджидал сюрприз, подготовленный учащимися под руководством заместителя директора школы, учителя ИЗО Беллы Завориной. Теперь школьная столовая украшена городецкой росписью: этот проект реализуется в рамках подготовки к юбилею школы и называется «Наша новая школа - школа юбилейная». Работники столовой в свою очередь приготовили вкусный подарок всем присутствующим - сладкие пироги. Праздник завершился чаепитием.