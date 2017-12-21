Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2017, 17:52



Библиотека семейного чтения приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на праздник! Здесь случится настоящий «Новогодний шаробум!».

Гномы случайно разбили волшебный шар, в котором была заключена вся сила Нового года, Деда Мороза и смена времен года! Жизненно необходима помощь добровольцев, которые готовы противостоять злу Снежной королевы и спасти планету от зимнего коллапса. «Новогодний шаробум» закружит, завертит гостей и погрузит их в сказку и волшебство. Пришедших на праздник ждут снежные игры, конкурсы, викторины и концертные номера от творческих коллективов города. Приходите, будет очень интересно! Телефоны для справок: 46-50-22; 46-50-20.

Просмотров:308 Случится это 24 декабря в 15.00 в библиотеке семейного чтения № 4, которая находится по адресу: Солнечный проезд, 2.Гномы случайно разбили волшебный шар, в котором была заключена вся сила Нового года, Деда Мороза и смена времен года! Жизненно необходима помощь добровольцев, которые готовы противостоять злу Снежной королевы и спасти планету от зимнего коллапса. «Новогодний шаробум» закружит, завертит гостей и погрузит их в сказку и волшебство. Пришедших на праздник ждут снежные игры, конкурсы, викторины и концертные номера от творческих коллективов города. Приходите, будет очень интересно! Телефоны для справок: 46-50-22; 46-50-20.