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21 декабря 2017, 17:52

Библиотека семейного чтения приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на праздник! Здесь случится настоящий «Новогодний шаробум!».


Случится это 24 декабря в 15.00 в библиотеке семейного чтения № 4, которая находится по адресу: Солнечный проезд, 2.
Гномы случайно разбили волшебный шар, в котором была заключена вся сила Нового года, Деда Мороза и смена времен года! Жизненно необходима помощь добровольцев, которые готовы противостоять злу Снежной королевы и спасти планету от зимнего коллапса. «Новогодний шаробум» закружит, завертит гостей и погрузит их в сказку и волшебство. Пришедших на праздник ждут снежные игры, конкурсы, викторины и концертные номера от творческих коллективов города. Приходите, будет очень интересно! Телефоны для справок: 46-50-22; 46-50-20.

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    Список новостей

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12:31   Сегодня стартует открытый чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Е. С. Темина. 11:54   В Норильске разбушевавшийся покупатель крушил витрины в торговом павильоне, нанеся ущерб свыше 200 тысяч рублей.
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11:30   Норильская станция скорой помощи получит новые спецмашины. В Красноярске распределили полсотни карет по всем районам региона.

 21 декабря 2017 
19:03   Вопросы по охране окружающей среды в Норильске во втором полугодии 2017 года, объявленного Годом экологии, обсуждали в прокуратуре на очередном межведомственном совещании. 17:52   Библиотека семейного чтения приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на праздник! Здесь случится настоящий «Новогодний шаробум!».
17:49   Рукодельницы готовятся к юбилею своего учебного заведения. В школе № 43 открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Бабушкин сундук». 16:28   Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребятишек, которые находятся в стационарных отделениях норильских больниц.
15:01   Там люди играют зверей, а людей - куклы. 25 декабря в Норильском театре драмы состоится премьера новогодней сказки «Рикки-Тикки-Тави». 14:55   В 10-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» уступил команде «Газпром-ЮГРА» - 1:3.
14:08   «Успех и безопасность - 2018». Норильск присоединяется к Всероссийскому конкурсу на лучшую организацию работ в области охраны труда. 13:51   Сегодня утром самолет экстренно сел в Норильске из-за датчика неисправности.
13:33   В Норильске по требованию прокуратуры города отремонтирована крыша многоквартирного дома. 12:35   Сбой кассовой техники, который накануне произошел в России, не обошел стороной и Норильск.
12:03   Благодарность через газету. Теория шести рукопожатий в отдельно взятом магазине. 10:59   Авиакомпании корректируют свои полеты. Правильно планируйте путешествия.
10:45   Сегодня, 21 декабря, - зимнее солнцестояние, самый короткий день в году.

 20 декабря 2017 
18:56   В Норильске благотворительный фонд «Территория добра» сменил место жительства и отметил новоселье. 18:16   Красноярский край может запустить программу, аналогичную «Дальневосточному гектару».
17:43   Угроза не миновала! В Норильске введут карантин - убитый в Норильске зверь был болен бешенством. 15:46   Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поводом послужила волна звонков о лжеминировании, прокатившаяся ...
14:40   Сегодня — День работника органов безопасности РФ. Сотрудников УФСБ со столетием службы поздравили врио губернатора Красноярского ... 14:34   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в совершении развратных действий.
14:28   Таймырские полицейские в полярную ночь и метель искали семилетнюю школьницу. 14:23   Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко в Финляндии принял участие в обсуждении проблем воздействия на окружающую среду в Арктике.
13:12   В Норильске будут судить мужчину, виновного в ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы. 12:52   В Норильске прошло мероприятие «Дружба народов». Круглый стол с представителями мигрантского сообщества на территории города состоялся впервые.
12:32   В правительстве Красноярского края создадут тарифный "мегарегулятор". 12:24   Шестеро юных норильчан отличились на первенстве Красноярского края по легкой атлетике среди атлетов старшей возрастной категории.
11:54   Единовременной выплаты пенсионерам в январе 2018 года не планируется. Но плановая индексация пенсий, традиционно выполняемая с 1 февраля, будет выполнена с 1 января.

 19 декабря 2017 
23:13   Норильский волк оказался бешеным. 18:36   Сегодня, 19 декабря, православные отмечают праздник святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
18:30   Более 470 литров алкогольной продукции изъяли норильские полицейские в ходе оперативного мероприятия. 18:19   Норильчан будут возить самолеты Embraer. Продажу авиабилетов в Норильск на лето 2018 года открыла компания S7Airlines.
18:08   В Законодательном собрании Красноярского края обсудили итоги года компании «Норникель». 18:06   На борту самолета, следовавшего из Красноярска в Норильск, умер младенец.
17:55   Суд отказал норильской компании, требовавшей признать факт открытия месторождения платины в Красноярском крае. 15:16   Сегодня в Норильске день рождения отмечает ДЮСШ-2.
12:17   Союз добровольцев Донбасса помог отправить в последний путь на родину русского добровольца из Норильска. 11:57   Программа «Норникеля» «Комбинат добра» названа лучшей, способствующей развитию волонтерства в России.
11:37   Сразу в двух номинациях отмечен проект «Норникеля» «Понеслось!» на международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017.

 18 декабря 2017 
20:11   Норильские госавтоинспекторы подвели итоги рейдов «Скорость – Встречная полоса». 20:06   В Норильске стартовал пятый этап "Декады дорожной безопасности детей".




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