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21 декабря 2017, 19:03



Вопросы по охране окружающей среды в Норильске во втором полугодии 2017 года, объявленного Годом экологии, обсуждали в прокуратуре на очередном межведомственном совещании.



Просмотров:350 Рабочая группа во главе с заместителем прокурора Екатериной Васильевой и старшим помощником прокурора Натальей Кузнецовой обсуждала правонарушения в сфере природоохранного законодательства, а также меры по улучшению экологической обстановки в городе, в частности, борьбе с выбросами на Надеждинском и медном заводах и перспективы деятельности «Норникеля», связанные с переработкой серы. Рассматривались вопросы несанкционированных свалок, охране заповедников и другие.«Вопросы экологии являются одними из самых значимых для прокуратуры, - рассказала в своем отчете Екатерина Васильева, - в этом году мы значительно усилили прокурорский надзор за соблюдением природоохранного законодательства. Горожане наверняка почувствовали, что воздух в Норильске стал чище. В результате проверок нами обследованы 75 хозяйственных субъектов, выявлено более 500 нарушений природоохранного законодательства, вынесено 64 представления. К дисциплинарной ответственности прокуратура привлекла 50 должностных лиц, к административной - 56 юридических и физических лиц, объявлено три предупреждения о недопустимости нарушения закона. Выполнялась и другая работа».Впервые на заседании межведомственной комиссии в прокуратуре принимал участие представитель заполярного филиала «Норникеля». Начальник управления промышленной экологии ЗФ ПАО «ГМК «НН» Галина Велюжинец рассказала о природоохранной деятельности компании и реализации мероприятий на территории НПР.Наталья Кузнецова подвела итоги прокурорской деятельности за истекший период и отметила, что кроме того, что Гидрометеослужба устанавливает посты, а градообразующее предприятие принимает действенные меры по сокращению выбросов, есть еще одна хорошая новость: управление Росприроднадзора решает вопрос о создании нового отдела в количестве пяти человек с местом базирования в Норильске. «Надо понимать, что полномочия этого отдела будут распространяться на весь Таймырский полуостров», - подчеркнула старший помощник прокурора.