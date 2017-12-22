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22 декабря 2017, 11:30



Норильская станция скорой помощи получит новые спецмашины. В Красноярске распределили полсотни карет по всем районам региона.

«Очень важно то, что это зимний вариант, более утеплённые стены, дольше держится тепло в машинах. Медицинское оборудование укомплектовано в соответствии с последними требованиями. Аппаратура стала удобнее, проще, лучше», - отметила врач скорой помощи Ольга Шрамкова. Сколько машин будет отправлено в Норильск, пока неизвестно, но, как сообщил зам. главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара, для обновления парка карет скорой помощи учреждению нужно восемь машин.

Просмотров:248 Новые кареты скорой помощи отправились в районы Красноярского края. Медикам вручили ключи от 51 новой машины. Автомобили отправились в 24 района края и во все города, включая заполярные Дудинку и Норильск. Сами медики утверждают, что новый спецтранспорт очень облегчит их работу, он стал заметно лучше; более того, на заводах прислушались к рекомендациям врачей и строили машины с учётом их рекомендаций, сообщает НИА-Красноярск.«Очень важно то, что это зимний вариант, более утеплённые стены, дольше держится тепло в машинах. Медицинское оборудование укомплектовано в соответствии с последними требованиями. Аппаратура стала удобнее, проще, лучше», - отметила врач скорой помощи Ольга Шрамкова.Сколько машин будет отправлено в Норильск, пока неизвестно, но, как сообщил зам. главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара, для обновления парка карет скорой помощи учреждению нужно восемь машин.