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22 декабря 2017, 11:34



Завтра, 23 декабря, норильчан приглашают на итоговое в этом году мероприятие флагманской программы «Арт-парад» - фестиваль молодежного творчества «АРТ-квадрат».

«На фестивале будут награждены самые активные участники флагманских программ - все те, кто в этом году помогал учреждению в реализации многочисленных проектов», - сообщили в Молодежном центре. Мероприятие пройдет на Советской, 9. Начало в 18.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-913-493-09-88.

Просмотров:257 По словам организаторов, «АРТ-квадрат» представит сразу шесть творческих площадок: NordBattle, «Битва диджеев», «Полный контакт», «Рэп-прорыв», «Эстрадный вокал» и «Школа моды». Гостей ждут лучшие творческие номера 2017 года: шоу танцевальных коллективов, выступления диджеев, вокалистов, рэпперов и рок-групп, а также мастер-класс по макияжу и молодежная дискотека от школы диджеинга.«На фестивале будут награждены самые активные участники флагманских программ - все те, кто в этом году помогал учреждению в реализации многочисленных проектов», - сообщили в Молодежном центре.Мероприятие пройдет на Советской, 9. Начало в 18.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-913-493-09-88.