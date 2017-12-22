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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:36 Двухтысячные пришли! В Норильске появились первые купюры номиналом в две тысячи рублей
19:00 «Белка и Стрелка» будут работать в Норильске. Региональный общественный благотворительный Фонд Красноярского края помощи животным с нового года займется отловом безнадзорных животных на территории города
14:24 Администрация Норильска ищет перевозчика на два городских маршрута. 8 "А" и 40 "К" с 1 января 2018 года выполняться не будут
14:06 В Новогодние и Рождественские каникулы норильчан ждет масса спортивных праздников. План мероприятий утвердили в управлении по спорту Администрации города Норильска
12:31 Сегодня стартует открытый чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.
11:54 В Норильске разбушевавшийся покупатель крушил витрины в торговом павильоне, нанеся ущерб свыше 200 тысяч рублей.
11:47 Житель Центрального района Норильска предстанет перед судом за кражу в общежитии.
11:42 Норильчанка лишилась 25 тысяч рублей в попытке получить кредит.
11:38 Программа судоремонта на 2017 год в Енисейском пароходстве выполняется успешно.
11:34 Завтра, 23 декабря, норильчан приглашают на итоговое в этом году мероприятие флагманской программы «Арт-парад» - фестиваль молодежного творчества «АРТ-квадрат».
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