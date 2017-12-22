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22 декабря 2017, 11:38



Программа судоремонта на 2017 год в Енисейском пароходстве выполняется успешно.

Кроме того, в 2017 году ЕРП приступило к реализации инвестиционного проекта по оснащению судов системами контроля и учета расхода топлива. Выбрана и апробирована в действии система уровнемеров в основных танках и расходных цистернах. Система позволяет также контролировать параметры движения судна, параметры и время работы основных механизмов. В данный момент заканчивается установка систем на 24 судах. На 2018 год планируется оснащение ими 36 единиц флота. Работы выполняются в филиалах Енисейского пароходства – Красноярском судоремонтном центре, где находится порядка 200 единиц флота, и Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базе флота, в которой зимует около 300 судов. Данные подразделения оснащены подъемными сооружениями (слипами), а также цехами для производства ремонтных работ и изготовления необходимых деталей. Нефтеналивной флот пароходства отстаивается, зачищается и ремонтируется в Ермолаевской РЭБ флота. Располагая мощной производственной базой, ЕРП оказывает также услуги по ремонту и модернизации флота сторонним организациям.

Просмотров:265 В ходе ремонтных работ установлено все запланированное оборудование, в том числе главные двигатели на теплоходы «Капитан Лиханский», «Капитан Марусев», «Кононово», «Весьегонск», ПК-68. Выполнены крупные ремонты несамоходного флота, сообщается на сайте пароходства.Кроме того, в 2017 году ЕРП приступило к реализации инвестиционного проекта по оснащению судов системами контроля и учета расхода топлива. Выбрана и апробирована в действии система уровнемеров в основных танках и расходных цистернах. Система позволяет также контролировать параметры движения судна, параметры и время работы основных механизмов. В данный момент заканчивается установка систем на 24 судах. На 2018 год планируется оснащение ими 36 единиц флота.Работы выполняются в филиалах Енисейского пароходства – Красноярском судоремонтном центре, где находится порядка 200 единиц флота, и Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базе флота, в которой зимует около 300 судов. Данные подразделения оснащены подъемными сооружениями (слипами), а также цехами для производства ремонтных работ и изготовления необходимых деталей. Нефтеналивной флот пароходства отстаивается, зачищается и ремонтируется в Ермолаевской РЭБ флота.Располагая мощной производственной базой, ЕРП оказывает также услуги по ремонту и модернизации флота сторонним организациям.