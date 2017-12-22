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22 декабря 2017, 11:42

Норильчанка лишилась 25 тысяч рублей в попытке получить кредит.


21-летняя жительница Норильска обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что неизвестные лица путем обмана похитили у нее денежные средства.
Полицейские установили, что на одном из сайтов потерпевшая оставила онлайн-заявку на получение кредита в 300 тысяч рублей. В этот же день девушке перезвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил потерпевшую переводить на указанный им счет денежные средства: сначала за оплату комиссии за кредит, потом за страховку кредита, следом за курьерскую доставку. В завершение, посредством ввода кода, указанного в телефонном разговоре, со счета потерпевшей была списана еще одна денежная сумма. Всего злоумышленникам удалось похитить денежные средства на сумму свыше 25 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
Полицейские рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.

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 18 декабря 2017 
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