Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2017, 11:47



Житель Центрального района Норильска предстанет перед судом за кражу в общежитии.

Как выяснили полицейские, во время отсутствия владельца квартиры в ней произошел прорыв крана, в результате чего комната этажом ниже была затоплена водой. Пострадавшие жильцы вызвали аварийную службу и вскрыли двери соседа запасными ключами, хранившимися на вахте общежития. Кражу же, как установили оперативники уголовного розыска, совершил 23-летний житель другого этажа этого же общежития. Проходя мимо, он заметил, что жильцы вместе с бригадой сантехников пытаются разобраться с аварией, воспользовался суматохой, вместе с другими прошел в квартиру и пока остальные пытались устранить течь, похитил имущество владельца. Оперативники задержали подозреваемого. Все похищенное имущество находилось в его комнате. Оно было изъято и возвращено владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 5-ти лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено, материалы дела переданы в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:301 В ноябре текущего года в дежурную часть полиции от жителя Центрального района Норильска поступило сообщение о хищении его имущества. Заявитель сообщил, что по возвращении с суточного дежурства обнаружил, что из его комнаты в общежитии похищены ювелирные изделия и предметы электроники, оцененные им на сумму 64,5 тысячи рублей.Как выяснили полицейские, во время отсутствия владельца квартиры в ней произошел прорыв крана, в результате чего комната этажом ниже была затоплена водой. Пострадавшие жильцы вызвали аварийную службу и вскрыли двери соседа запасными ключами, хранившимися на вахте общежития.Кражу же, как установили оперативники уголовного розыска, совершил 23-летний житель другого этажа этого же общежития. Проходя мимо, он заметил, что жильцы вместе с бригадой сантехников пытаются разобраться с аварией, воспользовался суматохой, вместе с другими прошел в квартиру и пока остальные пытались устранить течь, похитил имущество владельца.Оперативники задержали подозреваемого. Все похищенное имущество находилось в его комнате. Оно было изъято и возвращено владельцу.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 5-ти лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено, материалы дела переданы в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.