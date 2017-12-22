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22 декабря 2017, 11:54



В Норильске разбушевавшийся покупатель крушил витрины в торговом павильоне, нанеся ущерб свыше 200 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, в магазине местный житель стал приставать к компании покупателей, в результате чего между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт. В происходящее решил вмешаться владелец торговой точки. Перегородив путь инициатору конфликта, он помог другим его участникам покинуть магазин. Однако мужчина начал кулаками бить стекла витрин, ногами крушить оборудование, находящееся в торговом зале. Продавец вызвала полицию, но, заметив это, злоумышленник скрылся до прибытия полицейского наряда. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности 24-летний местный житель. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый отказался давать показания, однако свою вину признал. Ущерб, причиненный им предпринимателю, составил почти 214 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:419 В апреле текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении оборудования в торговом зале, принадлежащем индивидуальному предпринимателю.Как выяснили полицейские, в магазине местный житель стал приставать к компании покупателей, в результате чего между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт. В происходящее решил вмешаться владелец торговой точки. Перегородив путь инициатору конфликта, он помог другим его участникам покинуть магазин. Однако мужчина начал кулаками бить стекла витрин, ногами крушить оборудование, находящееся в торговом зале. Продавец вызвала полицию, но, заметив это, злоумышленник скрылся до прибытия полицейского наряда.В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности 24-летний местный житель. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый отказался давать показания, однако свою вину признал. Ущерб, причиненный им предпринимателю, составил почти 214 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.