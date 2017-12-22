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22 декабря 2017, 12:31



Сегодня стартует открытый чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.

Эти соревнования являются отбором в сборную города, которая позже будет принимать участие в вышестоящих соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней. В этой связи боксировать в эти три дня будут лучшие спортсмены Норильска. Торжественное открытие турнира и предварительные бои состоятся сегодня в 18.00, в субботу в 14.00 начнутся полуфинальные бои, в воскресенье в это же время - финал турнира и закрытие соревнований. Приглашаются все болельщики, вход свободный. Соревнования пройдут в спортзале "Геркулес" (пл. Металлургов, 25а).

Просмотров:260 На турнир, который пройдёт в три дня, соберётся около 140 участников, что стандартно для этих соревнований. В числе участников выступят спортсмены всех возрастных категорий (от младших юношей 2006-2007 г.р. До взрослых - 1999 г.р. И старше) из Норильска и Дудинки. За три дня соревнований будет разыграно около 40 комплектов наград. В качестве приглашённого судьи выступит судья международной категории Роман Малаев.Эти соревнования являются отбором в сборную города, которая позже будет принимать участие в вышестоящих соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней. В этой связи боксировать в эти три дня будут лучшие спортсмены Норильска.Торжественное открытие турнира и предварительные бои состоятся сегодня в 18.00, в субботу в 14.00 начнутся полуфинальные бои, в воскресенье в это же время - финал турнира и закрытие соревнований. Приглашаются все болельщики, вход свободный. Соревнования пройдут в спортзале "Геркулес" (пл. Металлургов, 25а).