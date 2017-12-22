Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2017, 14:06



В Новогодние и Рождественские каникулы норильчан ждет масса спортивных праздников. План мероприятий утвердили в управлении по спорту Администрации города Норильска

6 января с 9.00 до 14.00 часов на базе крытого катка «Льдинка» (ул. Комсомольская, 46а) будет проходить Первенство города Норильска по хоккею «Золотая шайба» среди шести команд муниципального образования город Норильск по следующему расписанию: - 09.00 Рубин – Алмаз (младшая группа); - 09.30 Умка – Торнадо (старшая группа); - 10.30 Белые медведи – Металлург (старшая группа); - 12.15 Умка – Металлург (младшая группа). 6 января 2017 года с 10.00 до 18.00 часов в спортивном комплексе «Кайеркан» (ул. Надеждинская, 3а) состоятся Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу» КРОО «Ассоциация футбола и мини-футбола Таймыра». В этот же день в 14.00 часов в конференц-зале стадиона «Заполярник» пройдет блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи», в котором могут принять участие все желающие жители Большого Норильска. 7 января с 14.00 до 19.00 часов В МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» (ул. Надеждинская, 3а) состоится Первенство города Норильска по мини-футболу сезона 2017-2018 года среди 6 команд муниципального образования город Норильск по следующему расписанию: - 14.00 Механик – Строитель-2; - 15.30 Искра – Кайеркан; - 17.00 Металлист – Цементник. 8 января в 13.00 часов в спортивном комплексе «Талнах» (ул. Таймырская, 15) будут проходить Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школе» (Регион-Заполярье) городской этап 2018 года среди юношей 2006-2007 года рождения. С 14.00 часов в центральном районе города Норильска в доме спорта «БОКМО» (ул. Талнахская, 68а) состоится Турнир памяти футболистов по мини-футболу, в котором примут участие сильнейшие команды муниципального образования. С понедельника 8 января по 31 января в спортивном зале стадиона «Заполярник» будут проходить соревнования в рамках Открытого первенства ДЮСШ №1 по волейболу среди юношей 2000-2002 года рождения. В праздничные дни на спортивных сооружениях города Норильска для населения будет осуществляться массовое катание на коньках и прокат беговых лыж: - с 3 января 2018 года: стадион «Заполярник» - с 15.00 до 21.00 часов; крытый каток «Умка», район Талнах - с 14.00 до 22.30; лыжная база «Оль-Гуль» - с 12.00 до 19.00 часов. - с 4 января 2018 года: ледовая арена дворца спорта «Арктика» - с 18.00 до 21.15 часов; крытый каток «Льдинка» - с 15.00 до 18.00 часов; ледовый дворец спорта, район Кайеркан - с 19.30 до 21.00 часов.

Просмотров:294 С 3 по 5 января с 11.00 до 16.30 часов в Доме физической культуры (ул. Октябрьская, 6б) состоится Рождественский Кубок по мини-футболу среди юношей 2008-2009 года рождения.6 января с 9.00 до 14.00 часов на базе крытого катка «Льдинка» (ул. Комсомольская, 46а) будет проходить Первенство города Норильска по хоккею «Золотая шайба» среди шести команд муниципального образования город Норильск по следующему расписанию:- 09.00 Рубин – Алмаз (младшая группа);- 09.30 Умка – Торнадо (старшая группа);- 10.30 Белые медведи – Металлург (старшая группа);- 12.15 Умка – Металлург (младшая группа).6 января 2017 года с 10.00 до 18.00 часов в спортивном комплексе «Кайеркан» (ул. Надеждинская, 3а) состоятся Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу» КРОО «Ассоциация футбола и мини-футбола Таймыра». В этот же день в 14.00 часов в конференц-зале стадиона «Заполярник» пройдет блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи», в котором могут принять участие все желающие жители Большого Норильска.7 января с 14.00 до 19.00 часов В МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» (ул. Надеждинская, 3а) состоится Первенство города Норильска по мини-футболу сезона 2017-2018 года среди 6 команд муниципального образования город Норильск по следующему расписанию:- 14.00 Механик – Строитель-2;- 15.30 Искра – Кайеркан;- 17.00 Металлист – Цементник.8 января в 13.00 часов в спортивном комплексе «Талнах» (ул. Таймырская, 15) будут проходить Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школе» (Регион-Заполярье) городской этап 2018 года среди юношей 2006-2007 года рождения. С 14.00 часов в центральном районе города Норильска в доме спорта «БОКМО» (ул. Талнахская, 68а) состоится Турнир памяти футболистов по мини-футболу, в котором примут участие сильнейшие команды муниципального образования.С понедельника 8 января по 31 января в спортивном зале стадиона «Заполярник» будут проходить соревнования в рамках Открытого первенства ДЮСШ №1 по волейболу среди юношей 2000-2002 года рождения.В праздничные дни на спортивных сооружениях города Норильска для населения будет осуществляться массовое катание на коньках и прокат беговых лыж:- с 3 января 2018 года:стадион «Заполярник» - с 15.00 до 21.00 часов;крытый каток «Умка», район Талнах - с 14.00 до 22.30;лыжная база «Оль-Гуль» - с 12.00 до 19.00 часов.- с 4 января 2018 года:ледовая арена дворца спорта «Арктика» - с 18.00 до 21.15 часов;крытый каток «Льдинка» - с 15.00 до 18.00 часов;ледовый дворец спорта, район Кайеркан - с 19.30 до 21.00 часов.