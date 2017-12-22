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22 декабря 2017, 14:24



Администрация Норильска ищет перевозчика на два городских маршрута. 8 "А" и 40 "К" с 1 января 2018 года выполняться не будут

Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства пояснил, что 13 декабря этого года администрация города объявила повторный конкурс. Потенциальные перевозчики могут подать документы на участие в конкурсе в управление городского хозяйства до 26 января. Итоги конкурса будут подведены в конце февраля 2018 года. Вместе с тем, пассажирского коллапса не ожидается, отсутствие этих маршрутов компенсируют другие, со схожими схемами движения. Чтобы сохранить уровень перевозок и избежать ухудшения транспортного обслуживания и как следствие, пассажирского коллапса было принято решение взамен маршрутов 8 "А" и 40 "К" увеличить количество рейсов и автобусов по маршрутам 1 "А" и 40 со схожими схемами движения. На сайте администрации города Норильска можно ознакомиться с новым расписанием. С нового года по маршрутам № 7 "А" и "Б", 8 "Б", 30 "К" перевозки будут выполняться с учетом изменений в действующем федеральном законодательстве. Федеральным законом № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года разделяет муниципальные маршруты на маршруты с нерегулируемыми тарифами, то есть, устанавливаемые перевозчиком самостоятельно и на маршруты с регулируемыми тарифами, когда стоимость проезда устанавливается правительством Красноярского края. В первом случае, перевозчик должен заблаговременно информировать пассажиров об изменении стоимости проезда, за десять календарных дней. «Однако, опасаться того, что стоимость проезда взлетит до высот не стоит. Это невыгодно в первую очередь самим перевозчикам», - отметил Павел Пискунов.

Просмотров:358 В ноябре 2017 года администрация Норильска провела открытый конкурс на право получения свидетельства о выполнении перевозок по муниципальным маршрутам, по которым истекают сроки действия договоров. По итогам конкурса были определены перевозчики по муниципальным маршрутам № 7 "А" и "Б", 8 "Б", 30 "К". По маршрутам 8 "А" и 40 "К", которые на данный момент обслуживаются ООО "ЗТК+" и ИП Пишняк конкурс не состоялся. Техническая документация этих перевозчиков не соответствует требованиям законодательства. Поэтому, начиная с 1 января 2018 года и до момента определения перевозчика движение пассажирских автобусов по этим маршрутам выполняться не будет.Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства пояснил, что 13 декабря этого года администрация города объявила повторный конкурс. Потенциальные перевозчики могут подать документы на участие в конкурсе в управление городского хозяйства до 26 января. Итоги конкурса будут подведены в конце февраля 2018 года.Вместе с тем, пассажирского коллапса не ожидается, отсутствие этих маршрутов компенсируют другие, со схожими схемами движения.Чтобы сохранить уровень перевозок и избежать ухудшения транспортного обслуживания и как следствие, пассажирского коллапса было принято решение взамен маршрутов 8 "А" и 40 "К" увеличить количество рейсов и автобусов по маршрутам 1 "А" и 40 со схожими схемами движения. На сайте администрации города Норильска можно ознакомиться с новым расписанием.С нового года по маршрутам № 7 "А" и "Б", 8 "Б", 30 "К" перевозки будут выполняться с учетом изменений в действующем федеральном законодательстве. Федеральным законом № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года разделяет муниципальные маршруты на маршруты с нерегулируемыми тарифами, то есть, устанавливаемые перевозчиком самостоятельно и на маршруты с регулируемыми тарифами, когда стоимость проезда устанавливается правительством Красноярского края. В первом случае, перевозчик должен заблаговременно информировать пассажиров об изменении стоимости проезда, за десять календарных дней.«Однако, опасаться того, что стоимость проезда взлетит до высот не стоит. Это невыгодно в первую очередь самим перевозчикам», - отметил Павел Пискунов.