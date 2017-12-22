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22 декабря 2017, 19:00



«Белка и Стрелка» будут работать в Норильске. Региональный общественный благотворительный Фонд Красноярского края помощи животным с нового года займется отловом безнадзорных животных на территории города

По ее же словам, в планах у администрации города предусмотреть на следующий год для животных, которые побывали в «Белке и Стрелке» на передержке, прошли необходимый курс лечебно-профилактических мероприятий, а также стерилизацию какие-либо опознавательные знаки. Скорее всего, это будут разноцветные ошейники или повязки. Пункт временной передержки будет находиться в районе рудника «Комсомольский», там, где раньше размещался ООО «Бытовик». 14 ноября этого года в Порядок по отлову и содержанию безнадзорных животных были внесены изменения в части того, какое животное считается безнадзорным. Документом определено, что это животное, которое находится на улице без владельца, то есть само по себе. Это в равной степени касается и кошек, и собак. Так как отлов животных производится на основании заявок жителей, то есть вероятность, что может быть отловлено домашнее животное, находящееся на самовыгуле. Также Порядком предусмотрено, что если у отловленного животного есть какие-либо опознавательные знаки, обозначающие, что оно домашнее (ошейник с биркой и номером телефона, чип и так далее), то его хозяев будут искать. Администрация рекомендует горожанам снабдить своих подопечных какими-либо опознавательными знаками. Оптимальный вариант - ошейник с биркой. Отловленные бездомные животные будут находиться в пунктах содержания в течение семи дней и после проведения лечебно-профилактических мероприятий они будут выпущены в среду обитания вне детских садов и школ, лечебных учреждений. У регионального общественного благотворительного Фонда Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка» есть свой сайт, на котором можно будет поискать свое пропавшее животное: http://zaozbis.ru/. Так же решается вопрос с созданием странички «потеряшек», где будет публиковаться информация об отловленных домашних животных, а также контактный телефон подрядной организации и ее адрес. Кроме того, подрядчик будет стараться пристроить безнадзорных животных в добрые руки. Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются специалистами Единой дежурной диспетчерской службы по телефону: 43-70-57.

Просмотров:224 В настоящее время муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2018 году с фондом «Белка и Стрелка» находится на стадии заключения. Эта организация впервые будет работать на территории. Напомним, изначально торги выиграл ООО «Бытовик». Однако его кандидатура была отклонена из-за несоответствия ряду критериев, предъявляемых к организации работ по отлову животных, отметила начальник отдела экологии управления городского хозяйства Марина Алексеева.По ее же словам, в планах у администрации города предусмотреть на следующий год для животных, которые побывали в «Белке и Стрелке» на передержке, прошли необходимый курс лечебно-профилактических мероприятий, а также стерилизацию какие-либо опознавательные знаки. Скорее всего, это будут разноцветные ошейники или повязки.Пункт временной передержки будет находиться в районе рудника «Комсомольский», там, где раньше размещался ООО «Бытовик».14 ноября этого года в Порядок по отлову и содержанию безнадзорных животных были внесены изменения в части того, какое животное считается безнадзорным. Документом определено, что это животное, которое находится на улице без владельца, то есть само по себе. Это в равной степени касается и кошек, и собак. Так как отлов животных производится на основании заявок жителей, то есть вероятность, что может быть отловлено домашнее животное, находящееся на самовыгуле. Также Порядком предусмотрено, что если у отловленного животного есть какие-либо опознавательные знаки, обозначающие, что оно домашнее (ошейник с биркой и номером телефона, чип и так далее), то его хозяев будут искать. Администрация рекомендует горожанам снабдить своих подопечных какими-либо опознавательными знаками. Оптимальный вариант - ошейник с биркой.Отловленные бездомные животные будут находиться в пунктах содержания в течение семи дней и после проведения лечебно-профилактических мероприятий они будут выпущены в среду обитания вне детских садов и школ, лечебных учреждений.У регионального общественного благотворительного Фонда Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка» есть свой сайт, на котором можно будет поискать свое пропавшее животное: http://zaozbis.ru/. Так же решается вопрос с созданием странички «потеряшек», где будет публиковаться информация об отловленных домашних животных, а также контактный телефон подрядной организации и ее адрес. Кроме того, подрядчик будет стараться пристроить безнадзорных животных в добрые руки.Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются специалистами Единой дежурной диспетчерской службы по телефону: 43-70-57.