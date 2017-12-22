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22 декабря 2017, 19:36



Двухтысячные пришли! В Норильске появились первые купюры номиналом в две тысячи рублей

Внешне новенькие двухтысячные похожи на евро. Размер банкноты 157 на 169 миллиметров. Преобладающий цвет банкноты - синий. На лицевой стороне купюры изображен Русский мост - вантовый мост в городе Владивостоке, который соединяет остров Русский с материковой частью города Владивостока, а в верхнем левом углу расположен герб России. На оборотной стороне банкноты - космодром «Восточный» и в верхней правой части находится надпись «2017». Двухтысячные купюры отличаются от других максимально высокой степенью защиты и напечатаны на специальной хлопковой бумаге белого цвета с включенными в ее состав волокнами красного, синего и серого цветов. Ныряющая голографическая защитная нить шириной пять миллиметров выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в двух окнах фигурной формы. Купюра имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый по длинной. При покачивании банкноты на стилизованном изображении солнца на лицевой стороне, можно увидеть перемещающееся яркое блестящее кольцо. На однотонном поле при изменении угла зрения становится видимым число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется. Текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «2000» имеют повышенный рельеф. Узнать обо всех степенях защиты, а также оформлении и признаках подлинности можно узнать на сайте: www.cbr.ru

Просмотров:294 Первыми новенькие банкноты увидели сотрудники Сбербанка. Пока новенькие купюры поступили в ограниченном количестве и большей частью для сотрудников банка, чтобы они изучили все тонкости защиты купюр, цветовую палитру и признаки подлинности. После нового года количество двухтысячных банкнот увеличится в разы. Появятся и двухсотрублевые, на которых изображен Севастополь. На лицевой стороне двухсотрублевки представлен памятник затопленным кораблям, на обратной - Херсонес Таврический. К нашествию новых денег будут подготовлены и банкоматы. Программное обеспечение банкоматов перенастроят на прием 200-рублевых и двухтысячных банкнот.Внешне новенькие двухтысячные похожи на евро. Размер банкноты 157 на 169 миллиметров. Преобладающий цвет банкноты - синий. На лицевой стороне купюры изображен Русский мост - вантовый мост в городе Владивостоке, который соединяет остров Русский с материковой частью города Владивостока, а в верхнем левом углу расположен герб России. На оборотной стороне банкноты - космодром «Восточный» и в верхней правой части находится надпись «2017».Двухтысячные купюры отличаются от других максимально высокой степенью защиты и напечатаны на специальной хлопковой бумаге белого цвета с включенными в ее состав волокнами красного, синего и серого цветов. Ныряющая голографическая защитная нить шириной пять миллиметров выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в двух окнах фигурной формы. Купюра имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый по длинной. При покачивании банкноты на стилизованном изображении солнца на лицевой стороне, можно увидеть перемещающееся яркое блестящее кольцо. На однотонном поле при изменении угла зрения становится видимым число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется. Текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «2000» имеют повышенный рельеф.Узнать обо всех степенях защиты, а также оформлении и признаках подлинности можно узнать на сайте: www.cbr.ru