Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 декабря 2017, 13:23



«Орел и решка» приедет в Норильск? Будет ли наш город встречать ведущих популярного шоу, зависит от норильчан.

На сегодняшний день Норильск числится в лидерах голосования. За наш город проголосовали уже более 8300 человек. У следующего за нами Южно-Сахалинска пока 4863 голоса. В десятку наиболее вероятных победителей вошли также Керчь, Сургут, Нижневартовск, Ставрополь, Благовещенск, Златоуст. У этих городов в копилке от одной до двух тысяч голосов. Севастополь и Тверь набрали по 872 и 801 голос соответственно. Интересно, что за Москву свои голоса отдали всего 85 человек. Телешоу «Орел и решка» выходит в России на канале «Пятница!». Формат передачи предполагает, что двое ее ведущих путешествуют по городам всего мира. При этом один из них на новом месте должен прожить два дня на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на специальной банковской карте. Чтобы решить, кто будет «богачом», а кто – бюджетным туристом, ведущие бросают монету. Проголосовать за свой город можно на сайте https://friday.ru/votes/gorod/.

Просмотров:173 Популярное шоу «Орел и решка» готовится к новому сезону! На этот раз ведущие отправятся не куда-нибудь в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Кто попадет в объективы операторов, решит народное голосование. Участие в нем принимают города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз.На сегодняшний день Норильск числится в лидерах голосования. За наш город проголосовали уже более 8300 человек. У следующего за нами Южно-Сахалинска пока 4863 голоса.В десятку наиболее вероятных победителей вошли также Керчь, Сургут, Нижневартовск, Ставрополь, Благовещенск, Златоуст. У этих городов в копилке от одной до двух тысяч голосов. Севастополь и Тверь набрали по 872 и 801 голос соответственно. Интересно, что за Москву свои голоса отдали всего 85 человек.Телешоу «Орел и решка» выходит в России на канале «Пятница!». Формат передачи предполагает, что двое ее ведущих путешествуют по городам всего мира. При этом один из них на новом месте должен прожить два дня на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на специальной банковской карте. Чтобы решить, кто будет «богачом», а кто – бюджетным туристом, ведущие бросают монету.Проголосовать за свой город можно на сайте https://friday.ru/votes/gorod/.