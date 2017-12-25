Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 декабря 2017, 13:24

Норильчане будут первыми. С 27 декабря в столице края начнет работать новый терминал аэропорта.


Со среды, 27 декабря, рейсы внутренних авиалиний будут обслуживаться в новом пассажирском терминале аэропорта «Красноярск». Первый рейс выполнит авиакомпания NordStar из Красноярска в Норильск. Рейс Y-217 отправится в полет из нового терминала в 11.40. С этого момента все последующие рейсы будут обслуживаться в новом терминале.
После запуска терминала обновлённая воздушная гавань региона станет крупнейшей за Уралом и сможет обслуживать до пяти млн пассажиров в год. Площадь аэропорта составляет 58 тыс. кв. метров, пропускная способность - от 2,5 до пяти млн пассажиров в год. Терминал оборудован шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в третьем квартале 2018 года, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:140
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 25 декабря 2017 
20:28   И василопита к столу. Норильские греки отметили Рождество в библиотеке семейного чтения 19:48   Снова отсрочка. Запустить Черногорское месторождение «Русской платине» помешала техническая ошибка
18:35   «Школа карнавальная». Игровые программы, выставки-конкурсы и театрализованные представления проходят в норильских общеобразовательных учреждениях. 18:26   «Позолотила» ручку на 100 тысяч. В Норильске будут судить жительницу Алтайского края за две кражи из квартир норильчан.
18:09   Более 100 тысяч рублей и 40 кг натуральной помощи. Благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» прошел в городе под девизом: «Добрые люди доброго города»! 16:41   На прошедших выходных завершился чемпионат и первенство города Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.
16:36   Бесценный опыт. Мастер-класс для юных норильских фигуристов провел профессиональный участник ледовых шоу фигурист Дмитрий Лапшин. 15:35   Норильские мальчишки и девчонки из ДМО «Спектр» передали подарки подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».
15:21   В Норильске полицейский Дед Мороз помог пешеходам стать заметнее на дорогах. 15:16   В Норильске предновогодний флешмоб объединил автомобилистов и полицейских.
15:06   Новогоднюю сказку посмотрят около 10 тысяч юных норильчан. Сегодня в заполярном театре состоится премьера постановки «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам одноименной сказки Киплинга. 14:43   Памперсы нужны всегда! Сестры милосердия благодарят норильчан за участие в «Продовольственной елке» и отмечают потребность в средствах гигиены.
14:37   Норильчанин взял серебро. Норильчане вернулись с Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою. 14:25   Очередные игры чемпионата Норильска по мини-футболу (зона «Таймыр») прошли на спортивных площадках города.
13:53   Норильских спортсменов судил чемпион мира. В рамках чемпионата AFC2-ZARUBA продолжают выявлять сильнейших армрестлеров Норильска. 13:48   В помощь старикам и детям. Центр милосердия Норильска подвел итоги предрождественских акций.
13:24   Норильчане будут первыми. С 27 декабря в столице края начнет работать новый терминал аэропорта. 13:23   «Орел и решка» приедет в Норильск? Будет ли наш город встречать ведущих популярного шоу, зависит от норильчан.

 22 декабря 2017 
19:36   Двухтысячные пришли! В Норильске появились первые купюры номиналом в две тысячи рублей. 19:00   «Белка и Стрелка» будут работать в Норильске. Региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края помощи животным с ...
14:24   Администрация Норильска ищет перевозчика на два городских маршрута. 8А и 40К с 1 января 2018 года выполняться не будут. 14:06   В новогодние и рождественские каникулы норильчан ждет масса спортивных праздников. План мероприятий утвердили в управлении по спорту администрации города Норильска.
12:31   Сегодня стартует открытый чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Е. С. Темина. 11:54   В Норильске разбушевавшийся покупатель крушил витрины в торговом павильоне, нанеся ущерб свыше 200 тысяч рублей.
11:47   Житель Центрального района Норильска предстанет перед судом за кражу в общежитии. 11:42   Норильчанка лишилась 25 тысяч рублей в попытке получить кредит.
11:38   Программа судоремонта на 2017 год в Енисейском пароходстве выполняется успешно. 11:34   Завтра, 23 декабря, норильчан приглашают на итоговое в этом году мероприятие флагманской программы «Арт-парад» - фестиваль молодежного творчества «АРТ-квадрат».
11:30   Норильская станция скорой помощи получит новые спецмашины. В Красноярске распределили полсотни карет по всем районам региона.

 21 декабря 2017 
19:03   Вопросы по охране окружающей среды в Норильске во втором полугодии 2017 года, объявленного Годом экологии, обсуждали в прокуратуре на очередном межведомственном совещании. 17:52   Библиотека семейного чтения приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на праздник! Здесь случится настоящий «Новогодний шаробум!».
17:49   Рукодельницы готовятся к юбилею своего учебного заведения. В школе № 43 открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Бабушкин сундук». 16:28   Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребятишек, которые находятся в стационарных отделениях норильских больниц.
15:01   Там люди играют зверей, а людей - куклы. 25 декабря в Норильском театре драмы состоится премьера новогодней сказки «Рикки-Тикки-Тави». 14:55   В 10-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» уступил команде «Газпром-ЮГРА» - 1:3.
14:08   «Успех и безопасность - 2018». Норильск присоединяется к Всероссийскому конкурсу на лучшую организацию работ в области охраны труда. 13:51   Сегодня утром самолет экстренно сел в Норильске из-за датчика неисправности.
13:33   В Норильске по требованию прокуратуры города отремонтирована крыша многоквартирного дома. 12:35   Сбой кассовой техники, который накануне произошел в России, не обошел стороной и Норильск.
12:03   Благодарность через газету. Теория шести рукопожатий в отдельно взятом магазине. 10:59   Авиакомпании корректируют свои полеты. Правильно планируйте путешествия.
10:45   Сегодня, 21 декабря, - зимнее солнцестояние, самый короткий день в году.

 20 декабря 2017 
18:56   В Норильске благотворительный фонд «Территория добра» сменил место жительства и отметил новоселье. 18:16   Красноярский край может запустить программу, аналогичную «Дальневосточному гектару».
17:43   Угроза не миновала! В Норильске введут карантин - убитый в Норильске зверь был болен бешенством. 15:46   Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поводом послужила волна звонков о лжеминировании, прокатившаяся ...
14:40   Сегодня — День работника органов безопасности РФ. Сотрудников УФСБ со столетием службы поздравили врио губернатора Красноярского ... 14:34   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в совершении развратных действий.
14:28   Таймырские полицейские в полярную ночь и метель искали семилетнюю школьницу. 14:23   Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко в Финляндии принял участие в обсуждении проблем воздействия на окружающую среду в Арктике.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх