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25 декабря 2017, 13:24



Норильчане будут первыми. С 27 декабря в столице края начнет работать новый терминал аэропорта.

После запуска терминала обновлённая воздушная гавань региона станет крупнейшей за Уралом и сможет обслуживать до пяти млн пассажиров в год. Площадь аэропорта составляет 58 тыс. кв. метров, пропускная способность - от 2,5 до пяти млн пассажиров в год. Терминал оборудован шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в третьем квартале 2018 года, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:140 Со среды, 27 декабря, рейсы внутренних авиалиний будут обслуживаться в новом пассажирском терминале аэропорта «Красноярск». Первый рейс выполнит авиакомпания NordStar из Красноярска в Норильск. Рейс Y-217 отправится в полет из нового терминала в 11.40. С этого момента все последующие рейсы будут обслуживаться в новом терминале.После запуска терминала обновлённая воздушная гавань региона станет крупнейшей за Уралом и сможет обслуживать до пяти млн пассажиров в год. Площадь аэропорта составляет 58 тыс. кв. метров, пропускная способность - от 2,5 до пяти млн пассажиров в год. Терминал оборудован шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в третьем квартале 2018 года, сообщается на официальном портале Красноярского края.