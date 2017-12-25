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25 декабря 2017, 13:48



В помощь старикам и детям. Центр милосердия Норильска подвел итоги предрождественских акций.

Более сотни игрушек и поделок было продано на акции «Добрый Норильск» в ТРК «Арена», где в эти выходные проходил общегородской благотворительный фестиваль. Там же центр милосердия установил елку, на которой вместо шариков были развешаны открытки с пожеланиями ребятишек из детского дома «Ромашка» (город Дудинка) и детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (где есть только мама-одиночка и двое и более малышей). На каждой открытке было написано то, в чем нуждается ребенок, например, «Алена, 6 лет. Краски, фломастеры, маленькая кукла-фея» или «Артемий, 4 года. Красная машинка». Неравнодушные норильчане выбирали открытку-пожелание, покупали нужное и передавали сестрам милосердия, которые накануне Рождества традиционно отвозят подарки детям в «Ромашку». Горожане охотно жертвовали, покупая игрушки, сшитые руками сестер милосердия, а также поделки, переданные нам партнерами из «ЗП+», организовавшими детский творческий конкурс «Новогодний дружок». «Всего Центр милосердия собрал 35 тысяч рублей. 15 тысяч рублей пойдет на покупку памперсов и гигиенических средств; 20 тысяч - на лечение одиннадцатимесячному Демьяну, - ребенок срочно нуждается в восстановительном лечении после операции. Огромная благодарность норильчанам за помощь, как денежную, так и в виде подарков нашим подопечным и детям детского дома», - отметила в завершении акции руководитель центра Милосердия Татьяна Ласточкина.

Просмотров:129 Акции «Чистая елка» и «Монетка» провели в помощь подопечным из хосписа и для одиноких стариков, нуждающихся в средствах гигиены: памперсах, средствах гигиены: шампуней, влажный салфеток, наборов для бритья и других процедур.Более сотни игрушек и поделок было продано на акции «Добрый Норильск» в ТРК «Арена», где в эти выходные проходил общегородской благотворительный фестиваль. Там же центр милосердия установил елку, на которой вместо шариков были развешаны открытки с пожеланиями ребятишек из детского дома «Ромашка» (город Дудинка) и детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (где есть только мама-одиночка и двое и более малышей). На каждой открытке было написано то, в чем нуждается ребенок, например, «Алена, 6 лет. Краски, фломастеры, маленькая кукла-фея» или «Артемий, 4 года. Красная машинка».Неравнодушные норильчане выбирали открытку-пожелание, покупали нужное и передавали сестрам милосердия, которые накануне Рождества традиционно отвозят подарки детям в «Ромашку». Горожане охотно жертвовали, покупая игрушки, сшитые руками сестер милосердия, а также поделки, переданные нам партнерами из «ЗП+», организовавшими детский творческий конкурс «Новогодний дружок».«Всего Центр милосердия собрал 35 тысяч рублей. 15 тысяч рублей пойдет на покупку памперсов и гигиенических средств; 20 тысяч - на лечение одиннадцатимесячному Демьяну, - ребенок срочно нуждается в восстановительном лечении после операции. Огромная благодарность норильчанам за помощь, как денежную, так и в виде подарков нашим подопечным и детям детского дома», - отметила в завершении акции руководитель центра Милосердия Татьяна Ласточкина.