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25 декабря 2017, 13:53



Норильских спортсменов судил чемпион мира. В рамках чемпионата AFC2-ZARUBA продолжают выявлять сильнейших армрестлеров Норильска.

Напомним, AFC2-ZARUBA – это серия турниров, первый из которых в этом году прошел 17 декабря. Тогда на обе руки «золото» завоевал Джамал Лачинов. В следующий раз армрестлеры померяются силами 8 января, когда определят сильнейших в весовой категории до 90 кг. 14 января пройдут схватки в весовой категории до 100 кг, а 21 января состоятся поединки в абсолютной весовой категории. «Хочу еще раз отметить, что армрестлинг – это народный вид спорта, заниматься которым может практически любой желающий. Пропаганда массового спорта – одна из наших основных задач, и именно поэтому нам так важно проводить подобные турниры в местах массового скопления людей. Для горожан, особенно для школьников, это хороший стимул лишний раз выбраться в спортзал и заняться полезным и правильным делом», - сказал президент федерации армрестлинга Норильска Александр Полканов.

Просмотров:141 Очередные соревнования прошли в СРК «Арена-Норильск» и на этот раз собрали 11 участников в весовой категории до 80 кг. На левую руку лучшим стал Аскатбек Шадыбаев, второе место завоевал Отар Елоев, третье – Кубанын Мырзагошоев. На правую руку победу праздновал Эльбрус Азимов, следом за ним расположились Замир Гамзатов и Кубанын Мырзагошоев. Примечательно, что в качестве рефери выступил чемпион мира и Европы по армрестлингу норильчанин Георгий Хубаев.Напомним, AFC2-ZARUBA – это серия турниров, первый из которых в этом году прошел 17 декабря. Тогда на обе руки «золото» завоевал Джамал Лачинов.В следующий раз армрестлеры померяются силами 8 января, когда определят сильнейших в весовой категории до 90 кг. 14 января пройдут схватки в весовой категории до 100 кг, а 21 января состоятся поединки в абсолютной весовой категории.«Хочу еще раз отметить, что армрестлинг – это народный вид спорта, заниматься которым может практически любой желающий. Пропаганда массового спорта – одна из наших основных задач, и именно поэтому нам так важно проводить подобные турниры в местах массового скопления людей. Для горожан, особенно для школьников, это хороший стимул лишний раз выбраться в спортзал и заняться полезным и правильным делом», - сказал президент федерации армрестлинга Норильска Александр Полканов.