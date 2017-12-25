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25 декабря 2017, 14:25



Очередные игры чемпионата Норильска по мини-футболу (зона «Таймыр») прошли на спортивных площадках города.

Таким образом, в сильнейшей лиге лидирует по-прежнему «Ремонтник», в активе которого уже 24 очка. Строчкой ниже идет «Океан» (16 очков), а замыкает призовую тройку «Медеплавильщик» (13 очков). Сразу у трех коллективов – «Таймыра», «Арктики» и «Надежды» - по девять баллов и места с четвертого по шестое соответственно. «Строитель» с шестью очками на седьмой позиции, «Норникель-М» (четыре очка) на восьмом месте, «Туран-Газпром» (одно очко) замыкает турнирную таблицу. Во Второй лиге очередные матчи будут проведены 7 января. После Нового года же сыграют и участники Третьей лиги.

Просмотров:127 В Первой лиге «Ремонтник» продолжает свою победную серию, которая к восьмому туру составляет уже восемь побед к ряду. В минувшие выходные ремонтники разгромили одного из ближайших преследователей – «Медеплавильщик» - 17:2. «Океан» с минимальным преимуществом одолел «Арктику» - 7:6, «Строитель» оказался сильнее «Надежды» - 5:4, а «Туран-Газпром» крупно проиграл «Таймыру» - 0:9.Таким образом, в сильнейшей лиге лидирует по-прежнему «Ремонтник», в активе которого уже 24 очка. Строчкой ниже идет «Океан» (16 очков), а замыкает призовую тройку «Медеплавильщик» (13 очков). Сразу у трех коллективов – «Таймыра», «Арктики» и «Надежды» - по девять баллов и места с четвертого по шестое соответственно. «Строитель» с шестью очками на седьмой позиции, «Норникель-М» (четыре очка) на восьмом месте, «Туран-Газпром» (одно очко) замыкает турнирную таблицу.Во Второй лиге очередные матчи будут проведены 7 января. После Нового года же сыграют и участники Третьей лиги.