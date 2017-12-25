Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 декабря 2017, 14:37



Норильчанин взял серебро. Норильчане вернулись с Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою.

Наш город в Иркутске представляли четыре спортсмена под руководством президента АРБ Норильска Виктора Диконенко. Надирхан Кульманбетов, Александр Макеев и Николай Судейко, преодолев первый круг состязаний, в дальнейшем, к сожалению, уступили своим соперникам. Более успешно выступил Владислав Межевов, который дошел до финала, но в решающем бою, показав высокую волю к победе, оказался немногим слабее бойца из Алтая. Несмотря на это, по словам руководителя АРБ Норильска, прошедший выезд северяне могут занести себе в зачет. «Я доволен ребятами, они продемонстрировали боевой характер и смогли удивить достойным уровнем подготовки в боях с более именитыми соперниками. На очереди у нас подготовка к чемпионату Красноярского края, а также – первенство России, на котором выступит Межевов как серебряный призер прошедших в Иркутске боев. Кроме того, есть шанс попасть на первенство России и у Кульманбетова, для этого ему нужно победить на чемпионате края», - сообщил Виктор Диконенко.

Просмотров:132 Соревнования прошли в Иркутске и собрали более 450 участников, в том числе из Монголии и Китая. Посвящались состязания памяти кавалера ордена Мужества, подполковника спецназа группы «Вымпел» Павла Скороходова, погибшего в 2004 году при освобождении заложников в бесланской школе № 1.Наш город в Иркутске представляли четыре спортсмена под руководством президента АРБ Норильска Виктора Диконенко. Надирхан Кульманбетов, Александр Макеев и Николай Судейко, преодолев первый круг состязаний, в дальнейшем, к сожалению, уступили своим соперникам. Более успешно выступил Владислав Межевов, который дошел до финала, но в решающем бою, показав высокую волю к победе, оказался немногим слабее бойца из Алтая. Несмотря на это, по словам руководителя АРБ Норильска, прошедший выезд северяне могут занести себе в зачет.«Я доволен ребятами, они продемонстрировали боевой характер и смогли удивить достойным уровнем подготовки в боях с более именитыми соперниками. На очереди у нас подготовка к чемпионату Красноярского края, а также – первенство России, на котором выступит Межевов как серебряный призер прошедших в Иркутске боев. Кроме того, есть шанс попасть на первенство России и у Кульманбетова, для этого ему нужно победить на чемпионате края», - сообщил Виктор Диконенко.