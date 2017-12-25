Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 декабря 2017, 14:43



Памперсы нужны всегда! Сестры милосердия благодарят норильчан за участие в «Продовольственной елке» и отмечают потребность в средствах гигиены.

В итоге сформировано более 40 коробок с тушенкой, крупами, сгущенным молоком, конфетами, печеньем, консервами, подсолнечным маслом и другими продуктами питания. В каждой коробке лежит небольшой новогодний презент - самодельная открытка от самых маленьких добровольцев, первоклассников 4-й гимназии. Все рождественские подарки распределяются адресно. Совместно с волонтерами центра по домам к старикам ездят Дед Мороз со Снегурочкой в сопровождении артистов, солистов хора «Вдохновение». Центр милосердия напоминает горожанам: если есть желающие каким-то образом помочь нуждающимся, можно приобрести и передать для сестричества детское питание (с хорошим резервом срока годности). Также есть острая необходимость в памперсах - как для взрослых (N 3, 4), так и для детей (от 3-4 кг до 18 кг). Телефон для связи с организаторами и передачи детского питания и памперсов 400-112.

Просмотров:138 Подходит к своему финалу акция «Продовольственная елка», объявленная в Норильске для одиноких пожилых людей и семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. За несколько недель норильчане принесли в свечную лавку храма «Всех скорбящих Радость» столько продуктов, что с лихвой «закрыли» все просьбы подопечных Центра милосердия.В итоге сформировано более 40 коробок с тушенкой, крупами, сгущенным молоком, конфетами, печеньем, консервами, подсолнечным маслом и другими продуктами питания. В каждой коробке лежит небольшой новогодний презент - самодельная открытка от самых маленьких добровольцев, первоклассников 4-й гимназии.Все рождественские подарки распределяются адресно. Совместно с волонтерами центра по домам к старикам ездят Дед Мороз со Снегурочкой в сопровождении артистов, солистов хора «Вдохновение».Центр милосердия напоминает горожанам: если есть желающие каким-то образом помочь нуждающимся, можно приобрести и передать для сестричества детское питание (с хорошим резервом срока годности). Также есть острая необходимость в памперсах - как для взрослых (N 3, 4), так и для детей (от 3-4 кг до 18 кг). Телефон для связи с организаторами и передачи детского питания и памперсов 400-112.