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25 декабря 2017, 15:06



Новогоднюю сказку посмотрят около 10 тысяч юных норильчан. Сегодня в заполярном театре состоится премьера постановки «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам одноименной сказки Киплинга.

С учетом того, что большой зал театра вмещает 550 зрителей, сказку в индийском стиле о храбром мангусте, побеждающем змей, посмотрят около 10 тысяч зрителей. И оно стоит того! «Песней о дружбе и любви», а также «очень энергозатратным, добрым и жизнерадостным спектаклем» называет свою новую работу режиссер Тимур Файрузов, который вместил в музыкальный спектакль несколько сюжетных линий. Благодаря грандиозным декорациям и костюмам от театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас постановка играет всеми красками Востока. Множество трюков, брейк-данс от магнгуста, рэп от водяной крысы, зловещий танец кобры и ламбада от юркой пугливой птички, помогающей животным в великой войне со злом, - все это помогла создать на сцене режиссер по пластике из Барнаульского театра музкомедии Оксана Малышева.

Просмотров:124 Спектакль будет идти на норильской сцене две недели подряд, с 25 декабря по 8 января, каждый день по три постановки: в 11.00, в 13.00 и в 16.00. Исключение составляет предновогодний день, 31 декабря, когда на сцене пройдет только одна дневная постановка, и 1 января.С учетом того, что большой зал театра вмещает 550 зрителей, сказку в индийском стиле о храбром мангусте, побеждающем змей, посмотрят около 10 тысяч зрителей. И оно стоит того! «Песней о дружбе и любви», а также «очень энергозатратным, добрым и жизнерадостным спектаклем» называет свою новую работу режиссер Тимур Файрузов, который вместил в музыкальный спектакль несколько сюжетных линий. Благодаря грандиозным декорациям и костюмам от театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас постановка играет всеми красками Востока. Множество трюков, брейк-данс от магнгуста, рэп от водяной крысы, зловещий танец кобры и ламбада от юркой пугливой птички, помогающей животным в великой войне со злом, - все это помогла создать на сцене режиссер по пластике из Барнаульского театра музкомедии Оксана Малышева.