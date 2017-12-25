Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 декабря 2017, 15:16



В Норильске предновогодний флешмоб объединил автомобилистов и полицейских.

К инициативе одного из автомобильных клубов присоединились не только более 60 владельцев транспортных средств разных марок, но и сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Норильску. Участники выстроили из 56 машин новогоднюю елку, еще шесть автомобилей составили звезду, которую увенчал автомобиль ГИБДД. Елочка зажглась и заиграла красками с помощью аварийных световых сигнализаций на транспортных средствах и включенных проблесковых маячков на патрульном автомобиле. Особенно оригинально новогоднее водительское поздравление выглядело с высоты птичьего полета. Специально для этих съемок, несмотря на крайне морозную погоду, в полярное ночное небо подняли квадрокоптер.

Просмотров:170 В преддверии Нового года водители Норильска вместе с сотрудниками полиции провели автомобильный флешмоб.К инициативе одного из автомобильных клубов присоединились не только более 60 владельцев транспортных средств разных марок, но и сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Норильску.Участники выстроили из 56 машин новогоднюю елку, еще шесть автомобилей составили звезду, которую увенчал автомобиль ГИБДД. Елочка зажглась и заиграла красками с помощью аварийных световых сигнализаций на транспортных средствах и включенных проблесковых маячков на патрульном автомобиле.Особенно оригинально новогоднее водительское поздравление выглядело с высоты птичьего полета. Специально для этих съемок, несмотря на крайне морозную погоду, в полярное ночное небо подняли квадрокоптер.