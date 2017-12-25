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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:28 И василопита к столу. Норильские греки отметили Рождество в библиотеке семейного чтения
19:48 Снова отсрочка. Запустить Черногорское месторождение «Русской платине» помешала техническая ошибка
18:35 «Школа карнавальная». Игровые программы, выставки-конкурсы и театрализованные представления проходят в норильских общеобразовательных учреждениях.
18:26 «Позолотила» ручку на 100 тысяч. В Норильске будут судить жительницу Алтайского края за две кражи из квартир норильчан.
18:09 Более 100 тысяч рублей и 40 кг натуральной помощи. Благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» прошел в городе под девизом: «Добрые люди доброго города»!
16:41 На прошедших выходных завершился чемпионат и первенство города Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.
16:36 Бесценный опыт. Мастер-класс для юных норильских фигуристов провел профессиональный участник ледовых шоу фигурист Дмитрий Лапшин.
15:35 Норильские мальчишки и девчонки из ДМО «Спектр» передали подарки подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».
15:21 В Норильске полицейский Дед Мороз помог пешеходам стать заметнее на дорогах.
15:16 В Норильске предновогодний флешмоб объединил автомобилистов и полицейских.
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