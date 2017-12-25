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25 декабря 2017, 15:21



В Норильске полицейский Дед Мороз помог пешеходам стать заметнее на дорогах.

Как выяснилось, появление на улицах главного персонажа приближающегося праздника в сопровождении стражей правопорядка связано со стартом в городе всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Вместе с новогодними поздравлениями патруль призывал школьников и их родителей к повышенному вниманию на дороге в период полярной ночи и разъяснял необходимость использования световозвращающих элементов на одежде. После познавательных наставлений каждый участник акции получил из рук полицейского Деда Мороза важный атрибут безопасности - фликер-световозвращатель. Большие и маленькие норильчане благодарили сказочного персонажа и его спутников и обещали быть законопослушными участниками дорожного движения в наступающем году, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:145 Ранним утром в Норильске учащиеся гимназии № 4 по дороге на уроки встретили весьма необычный патруль. Около учебного учреждения у всех школьников проверяли наличие световозвращающих элементов на ранцах или верхней одежде. Вместе с инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД в проверке приняли участие представители родительского патруля, который с октября есть в каждой школе Норильска, в сопровождении… Деда Мороза.Как выяснилось, появление на улицах главного персонажа приближающегося праздника в сопровождении стражей правопорядка связано со стартом в городе всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».Вместе с новогодними поздравлениями патруль призывал школьников и их родителей к повышенному вниманию на дороге в период полярной ночи и разъяснял необходимость использования световозвращающих элементов на одежде. После познавательных наставлений каждый участник акции получил из рук полицейского Деда Мороза важный атрибут безопасности - фликер-световозвращатель.Большие и маленькие норильчане благодарили сказочного персонажа и его спутников и обещали быть законопослушными участниками дорожного движения в наступающем году, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.