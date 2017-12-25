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25 декабря 2017, 15:35



Норильские мальчишки и девчонки из ДМО «Спектр» передали подарки подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».

Волонтеры фонда «Даря надежду» помогают животным в свободное время на добровольных началах. Сам же фонд существует за счет собственных средств участников и помощников и добровольные пожертвования неравнодушных горожан. В этом году представители ДМО «Спектр» разработали яркую агитационную афишу и сами стали активными участниками акции. Активисты объединения (Дарья Григорян (гимназия № 5), Вероника Свистельник (средняя школа № 3), Марк Жданов и Илья Ганин (средняя школа № 9), считают, что нельзя пройти мимо тех, кто несчастен и не может обеспечить себя сам. Ребята из «Спектра» и фонда «Даря надежду» благодарят за оказанную помощь в сборе кормов, средств гигиены и моющих средств для подопечных приюта: родителей и учащихся 7«Б» класса (классный руководитель Олеся Преображенская), а также волонтерское объединение «Ориентир» и его руководителя Ирину Тюменеву (гимназия № 4); ученицу 7«Б» класса Анастасию Гусеву (гимназия № 5); учащихся гимназии № 1 и их педагога дополнительного образования Марию Абрамову; учеников и их родителей из средних школ № 1, 13 и 31.

Просмотров:127 В ходе акции было собрано около 30 кг сухих кормов для животных, несколько пакетов средств гигиены и моющих средств. Мальчишки и девчонки из детско-молодежного объединения «Спектр» благотворительную акцию «Мы в ответе за тех...» проводят уже второй год подряд. Направлена она на поддержку фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».Волонтеры фонда «Даря надежду» помогают животным в свободное время на добровольных началах. Сам же фонд существует за счет собственных средств участников и помощников и добровольные пожертвования неравнодушных горожан.В этом году представители ДМО «Спектр» разработали яркую агитационную афишу и сами стали активными участниками акции. Активисты объединения (Дарья Григорян (гимназия № 5), Вероника Свистельник (средняя школа № 3), Марк Жданов и Илья Ганин (средняя школа № 9), считают, что нельзя пройти мимо тех, кто несчастен и не может обеспечить себя сам.Ребята из «Спектра» и фонда «Даря надежду» благодарят за оказанную помощь в сборе кормов, средств гигиены и моющих средств для подопечных приюта: родителей и учащихся 7«Б» класса (классный руководитель Олеся Преображенская), а также волонтерское объединение «Ориентир» и его руководителя Ирину Тюменеву (гимназия № 4); ученицу 7«Б» класса Анастасию Гусеву (гимназия № 5); учащихся гимназии № 1 и их педагога дополнительного образования Марию Абрамову; учеников и их родителей из средних школ № 1, 13 и 31.