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25 декабря 2017, 16:36



Бесценный опыт. Мастер-класс для юных норильских фигуристов провел профессиональный участник ледовых шоу фигурист Дмитрий Лапшин.

«Если раньше мы часто выезжали на иногородние состязания, то сейчас наш предел – это два выезда в год: чемпионат и первенство Красноярского края, тогда как в Красноярье фигуристы каждый месяц участвуют как минимум в двух серьезных выступлениях. Конечно, из-за этого в последние годы у нас прослеживается определенный спад. Вот и на последнем чемпионате края мы выступили безрезультатно, хотя раньше, как правило, нам удавалось возвращаться с призовыми местами», - делится своими переживаниями Елена Позднякова. Тренер наших фигуристов отметила, что мастер-класс с профессионалами – большая удача для наших юных фигуристов. Она выразила огромную благодарность организаторам этой встречи за оказанную возможность познакомить наших воспитанников с прекрасными элементами катания. Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются норильские фигуристы, тренер-преподаватель также отмечает и банальную нехватку льда. На сегодняшний день ледовую площадку ДС «Артика» делят фигуристы хоккеисты, кроме того ее регулярно «забирают» и на мини-футбольные игры. По мнению Елены Поздняковой, часто ее воспитанники вынуждены после школы бежать на тренировки, чтобы успеть застать хотя бы 20-30 минут тренировочного процесса (занятия у фигуристов заканчиваются в 16.30). Сегодня в Норильске фигурным катанием занимаются порядка 160 детей. Приезд в наш город профессиональных фигуристов, равно как и проведенный ими мастер-класс, состоялся благодаря агентству «Мика», которое и пригласило участников ледового мюзикла «Дракула: история вечной любви».

Просмотров:128 В мастер-классе, который состоялся в ДС «Арктика», приняли участие более 30 воспитанников ДЮСШ по зимним видам спорта. По словам тренера-преподавателя ДЮСШ Елены Поздняковой, подобный опыт для ее подопечных – бесценный, ведь ни для кого уже не секрет, что норильские спортсмены не имеют достаточного соревновательного опыта, что, собственно, сказывается и на уровне их мастерства.«Если раньше мы часто выезжали на иногородние состязания, то сейчас наш предел – это два выезда в год: чемпионат и первенство Красноярского края, тогда как в Красноярье фигуристы каждый месяц участвуют как минимум в двух серьезных выступлениях. Конечно, из-за этого в последние годы у нас прослеживается определенный спад. Вот и на последнем чемпионате края мы выступили безрезультатно, хотя раньше, как правило, нам удавалось возвращаться с призовыми местами», - делится своими переживаниями Елена Позднякова.Тренер наших фигуристов отметила, что мастер-класс с профессионалами – большая удача для наших юных фигуристов. Она выразила огромную благодарность организаторам этой встречи за оказанную возможность познакомить наших воспитанников с прекрасными элементами катания.Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются норильские фигуристы, тренер-преподаватель также отмечает и банальную нехватку льда. На сегодняшний день ледовую площадку ДС «Артика» делят фигуристы хоккеисты, кроме того ее регулярно «забирают» и на мини-футбольные игры. По мнению Елены Поздняковой, часто ее воспитанники вынуждены после школы бежать на тренировки, чтобы успеть застать хотя бы 20-30 минут тренировочного процесса (занятия у фигуристов заканчиваются в 16.30).Сегодня в Норильске фигурным катанием занимаются порядка 160 детей. Приезд в наш город профессиональных фигуристов, равно как и проведенный ими мастер-класс, состоялся благодаря агентству «Мика», которое и пригласило участников ледового мюзикла «Дракула: история вечной любви».