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25 декабря 2017, 16:41



На прошедших выходных завершился чемпионат и первенство города Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.

На протяжении трех дней соревнований зрители могли наблюдать очень зрелищные поединки сильнейших боксеров НПР. По результатам данных соревнований будут составлены сборные города для поездки на первенства края. Лучших боксеров выявили и наградили в каждой возрастной группе. Отметили также по итогам состязаний и боксеров за волю к победе и лучшую технику.

Просмотров:102 В турнире приняли участие более ста спортсменов со всех районов города, а также боксеры из Дудинки. На ринг выходили боксеры всех возрастных категорий (от младших юношей 2006-2007 г. р. до взрослых - 1999 г. р. и старше).На протяжении трех дней соревнований зрители могли наблюдать очень зрелищные поединки сильнейших боксеров НПР. По результатам данных соревнований будут составлены сборные города для поездки на первенства края.Лучших боксеров выявили и наградили в каждой возрастной группе. Отметили также по итогам состязаний и боксеров за волю к победе и лучшую технику.