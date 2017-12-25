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25 декабря 2017, 18:09



Более 100 тысяч рублей и 40 кг натуральной помощи. Благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» прошел в городе под девизом: «Добрые люди доброго города»!

В подготовке к фестивалю и во время него было задействовано более 50 волонтеров. В ярмарке добрых мастеров приняли участие 12 лучших мастеров Большого Норильска и Дудинки, которые представили свои ручные работы, выполненные в различных техниках. На фестивале было организовано 22 интерактивных площадки. Среди них: «Праздник у елки»; акция «Купи и передай»; новогодняя фотозона; восемь интереснейших мастер-классов от волонтеров «Комбината добра», представителей образовательных учреждений и творческих сообществ города; три площадки, посвященных красоте во всех ее проявлениях с аквагримом, мехенди и косоплетением; анимационная площадка от волонтеров «Комбината добра» - больничные клоуны; информационные площадки от благотворительных фондов. А еще три благотворительных ярмарки, в том числе и Дудинского детского дома и театром студией «Белые птицы». Праздничную атмосферу на фестивале поддерживали более ста человек – участников 11 творческих коллективов, среди них ансамбли «Оганер», «Болеро», «Фиеста», «Казачок», хор «Вдохновение» и др. В ходе благотворительных ярмарок было собрано 110 тысяч 954 рубля. Из них 62 тысячи 700 рублей благотворительный фонд «Территория добра» направит на организацию лечения больного ребенка. 23 тысячи 254 рубля пойдут на ремонт здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». 25 тысяч рублей Центр милосердия города Норильска направит на организацию новогодних поздравлений своих подопечных из палаты хосписа оганерской больницы, одиноких пожилых людей и одиноких мамочек. В ходе акции «Купи и передай» было собрано более 40 килограммов продуктов питания для нуждающихся горожан и кормов для приютских животных.

Просмотров:102 В этом году в благотворительном фестивале приняли участие 21 организация, в том числе пять некоммерческих, из них три благотворительных фонда. Инициаторами фестиваля выступили благотворительный фонд «Территория добра», благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» и Центр милосердия города Норильска.В подготовке к фестивалю и во время него было задействовано более 50 волонтеров.В ярмарке добрых мастеров приняли участие 12 лучших мастеров Большого Норильска и Дудинки, которые представили свои ручные работы, выполненные в различных техниках.На фестивале было организовано 22 интерактивных площадки. Среди них: «Праздник у елки»; акция «Купи и передай»; новогодняя фотозона; восемь интереснейших мастер-классов от волонтеров «Комбината добра», представителей образовательных учреждений и творческих сообществ города; три площадки, посвященных красоте во всех ее проявлениях с аквагримом, мехенди и косоплетением; анимационная площадка от волонтеров «Комбината добра» - больничные клоуны; информационные площадки от благотворительных фондов. А еще три благотворительных ярмарки, в том числе и Дудинского детского дома и театром студией «Белые птицы».Праздничную атмосферу на фестивале поддерживали более ста человек – участников 11 творческих коллективов, среди них ансамбли «Оганер», «Болеро», «Фиеста», «Казачок», хор «Вдохновение» и др.В ходе благотворительных ярмарок было собрано 110 тысяч 954 рубля. Из них 62 тысячи 700 рублей благотворительный фонд «Территория добра» направит на организацию лечения больного ребенка. 23 тысячи 254 рубля пойдут на ремонт здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». 25 тысяч рублей Центр милосердия города Норильска направит на организацию новогодних поздравлений своих подопечных из палаты хосписа оганерской больницы, одиноких пожилых людей и одиноких мамочек.В ходе акции «Купи и передай» было собрано более 40 килограммов продуктов питания для нуждающихся горожан и кормов для приютских животных.