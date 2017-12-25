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25 декабря 2017, 18:26



«Позолотила» ручку на 100 тысяч. В Норильске будут судить жительницу Алтайского края за две кражи из квартир норильчан.

Под подозрение сотрудников полиции попала 27-летняя знакомая заявительницы, недавно прибывшая в Норильск из Алтайского края. Именно ее потерпевшая просила присмотреть за квартирой на время своего отъезда из города. Как выяснили полицейские, злоумышленница решила воспользоваться продолжительным отсутствием знакомой и, зная о том, что последняя надеялась обосноваться в другом городе и вела поиск работы, вывезла из оставленной под ее контроль квартиры диван, стиральную машину, холодильник, духовой шкаф и варочную панель. Похищенное продала, деньги потратила по своему усмотрению. Предприимчивую молодую женщину разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска. Полицейские установили причастность злоумышленницы еще к одной краже. Во время визита к другому своему знакомому она похитила принадлежащий ему золотой браслет стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Однако воспользоваться ювелирным украшением не смогла, потому что мужчина вовремя обнаружил пропажу и решил проверить своих гостей. Чтобы не оказаться пойманной с поличным, злоумышленница выбросила ювелирное изделие в раковину прямо в квартире владельца, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Расследование закончено, решения суда злоумышленница ожидает под стражей. Теперь ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Просмотров:95 В сентябре текущего года в дежурную часть полиции обратилась 30-летняя местная жительница с сообщением о том, что из ее квартиры пропала мебель и предметы бытовой техники, оцененные на сумму около 80 тысяч рублей.Под подозрение сотрудников полиции попала 27-летняя знакомая заявительницы, недавно прибывшая в Норильск из Алтайского края. Именно ее потерпевшая просила присмотреть за квартирой на время своего отъезда из города.Как выяснили полицейские, злоумышленница решила воспользоваться продолжительным отсутствием знакомой и, зная о том, что последняя надеялась обосноваться в другом городе и вела поиск работы, вывезла из оставленной под ее контроль квартиры диван, стиральную машину, холодильник, духовой шкаф и варочную панель. Похищенное продала, деньги потратила по своему усмотрению.Предприимчивую молодую женщину разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска. Полицейские установили причастность злоумышленницы еще к одной краже. Во время визита к другому своему знакомому она похитила принадлежащий ему золотой браслет стоимостью свыше 20 тысяч рублей. Однако воспользоваться ювелирным украшением не смогла, потому что мужчина вовремя обнаружил пропажу и решил проверить своих гостей. Чтобы не оказаться пойманной с поличным, злоумышленница выбросила ювелирное изделие в раковину прямо в квартире владельца, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Расследование закончено, решения суда злоумышленница ожидает под стражей. Теперь ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы.