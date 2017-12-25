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25 декабря 2017, 18:35



«Школа карнавальная». Игровые программы, выставки-конкурсы и театрализованные представления проходят в норильских общеобразовательных учреждениях.

В течение декабря все учреждения готовились к празднованию Нового года - прошли конкурсы по изготовлению творческих новогодних поделок, рисунков, тематические выставки декоративно-прикладного искусства. Для всех старшеклассников города новогоднее праздничное мероприятие в своих образовательных учреждениях пройдет 27 декабря 2017 г. с 16.00 до 22.00. Для школьников Норильска учреждения дополнительного образования подготовили новогодние мероприятия, которые пройдут с 21 по 29 декабря 2017 года: - МБУ «Социально-образовательный центр» подготовил конкурсно-игровую программу «Что такое Новый год» для ребят, состоящих на профилактическом учете Центра, и для детей с ограниченными возможностями здоровья. - МБУ ДО «Центр внешкольной работы» провел выставку-конкурс «Зимний вернисаж» и подготовил театрализованный новогодний утренник для школьников Талнаха; - МБУ ДО «Дом детского творчества» будет радовать маленьких жителей района Кайеркан красочным театрализованным представлением «Новогодний калейдоскоп»; - МАОУ «Дворец творчества детей и молодежи» подготовил для школьников музыкальный спектакль «Новогоднее путешествие Цветочной принцессы», в котором заняты учащиеся и педагоги Дворца, завершает программу праздник у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогодняя дискотека.

Просмотров:85 Во всех 36 общеобразовательных учреждениях и 6 учреждениях дополнительного образования Норильска 21 декабря стартовал марафон новогодних праздничных мероприятий для школьников. Все мероприятия проводятся в рамках коллективного творческого дела «Школа карнавальная».В течение декабря все учреждения готовились к празднованию Нового года - прошли конкурсы по изготовлению творческих новогодних поделок, рисунков, тематические выставки декоративно-прикладного искусства.Для всех старшеклассников города новогоднее праздничное мероприятие в своих образовательных учреждениях пройдет 27 декабря 2017 г. с 16.00 до 22.00.Для школьников Норильска учреждения дополнительного образования подготовили новогодние мероприятия, которые пройдут с 21 по 29 декабря 2017 года:- МБУ «Социально-образовательный центр» подготовил конкурсно-игровую программу «Что такое Новый год» для ребят, состоящих на профилактическом учете Центра, и для детей с ограниченными возможностями здоровья.- МБУ ДО «Центр внешкольной работы» провел выставку-конкурс «Зимний вернисаж» и подготовил театрализованный новогодний утренник для школьников Талнаха;- МБУ ДО «Дом детского творчества» будет радовать маленьких жителей района Кайеркан красочным театрализованным представлением «Новогодний калейдоскоп»;- МАОУ «Дворец творчества детей и молодежи» подготовил для школьников музыкальный спектакль «Новогоднее путешествие Цветочной принцессы», в котором заняты учащиеся и педагоги Дворца, завершает программу праздник у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогодняя дискотека.