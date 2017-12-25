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25 декабря 2017, 19:48



Снова отсрочка. Запустить Черногорское месторождение «Русской платине» помешала техническая ошибка

В случае одобрения Роснедрами технического проекта у компании будет 36 месяцев на ввод в строй ГОКа на Черногорском месторождении мощностью 9 млн тонн руды. Обогатительная фабрика будет перерабатывать 7 млн тонн руды Черногорского и 2-3 млн тонн руды южной части месторождения "Норильск-1", так как его руда богаче. Срок действия лицензии на Черногорское - октябрь 2026 года, на южную часть "Норильска-1" - август 2033 года, уточнили в Роснедрах. Лицензия на южную часть "Норильска-1" предполагает социальные обязательства - реконструкцию детских садов в Норильске, а также строительство автодороги до Игарки, где "Русская платина" намеревалась обустроить грузовой терминал. Для работников "Русской платины" должно строиться или приобретаться жилье. Эти мероприятия пока откладываются из-за задержки с освоением месторождений, пояснил представитель "Русской платины". Он отметил, что "заранее строить в условиях Крайнего Севера жилье, которое будет еще какое-то время пустовать, бессмысленно". Не определилась компания и с тем, где реконструировать социальные объекты - в Норильске или Красноярске. Представитель "Русской платины" заявил, что по социальным и сопутствующим обязательствам у компании нет разногласий с региональными администрациями или Роснедрами.

Просмотров:88 Добычу на Черногорском месторождении РП планировала начать в 2018 году (первоначальный проект "Русской платины" предполагал запуск в конце 2015 года). Сроки сдвинулись из-за технической ошибки Роснедр - координаты лицензионного участка и горного отвода не совпадали, пояснили "Интерфаксу" в "Русской платине". После устранения неточности "Русская платина" обратилась в Роснедра с новым проектом, прося актуализировать сроки.В случае одобрения Роснедрами технического проекта у компании будет 36 месяцев на ввод в строй ГОКа на Черногорском месторождении мощностью 9 млн тонн руды. Обогатительная фабрика будет перерабатывать 7 млн тонн руды Черногорского и 2-3 млн тонн руды южной части месторождения "Норильск-1", так как его руда богаче.Срок действия лицензии на Черногорское - октябрь 2026 года, на южную часть "Норильска-1" - август 2033 года, уточнили в Роснедрах. Лицензия на южную часть "Норильска-1" предполагает социальные обязательства - реконструкцию детских садов в Норильске, а также строительство автодороги до Игарки, где "Русская платина" намеревалась обустроить грузовой терминал. Для работников "Русской платины" должно строиться или приобретаться жилье.Эти мероприятия пока откладываются из-за задержки с освоением месторождений, пояснил представитель "Русской платины". Он отметил, что "заранее строить в условиях Крайнего Севера жилье, которое будет еще какое-то время пустовать, бессмысленно". Не определилась компания и с тем, где реконструировать социальные объекты - в Норильске или Красноярске. Представитель "Русской платины" заявил, что по социальным и сопутствующим обязательствам у компании нет разногласий с региональными администрациями или Роснедрами.