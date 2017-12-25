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25 декабря 2017, 20:28



И василопита к столу. Норильские греки отметили Рождество в библиотеке семейного чтения

В диаспоре за 12 лет ее существования создалось немало творческих семей. Иван и Ангелина Усачевы стали замечательными ведущими праздника, устроив для ребятишек новогодние игры и развлечения. Стихи под елкой на греческом языке звучали в исполнении восьмилетней Наташи Азовой, чей 8-ой день рождения как раз пришелся на праздник Рождества. «Сейчас в нашей национально-культурной организации состоит около 50-ти норильских греков во главе с Дмитрием Богаченко. Многие приходят семьями. Мы постарались в конце уходящего года, который был очень плодотворным для диаспоры, поздравить всех, кто отличился в нашей деятельности. Мы стараемся принимать участие во всех праздниках дружбы на различных площадках Норильска. Приятно, что наш танцевальный ансамбль «Эллада» получил краевой грант в 200 тысяч рублей и в ближайшее время на эти средства мы сошьем костюмы для постановок понтийских танцев. Мы от души поздравляем талантливого виолончелиста Данилу Прокофьева, участника нашей диаспоры, который стал финалистом конкурса на Молодежную премию главы города Норильска. Рады, что недавно принято решение о присвоении звания Почетного гражданина города Норильска знаменитому греку Таймыра Василию Ксинтарису, который в прошлые годы возглавлял управление Дудинского порта, руководил «Норильскснабом», был замминистра Цветной металлургии СССР. В новом году будет установлена в Норильске и мемориальная доска в его честь. В 2018-м в греческой диаспоре мы продолжим изучать историю греческого народа и обычаи предков, проводить уроки родного языка для всех желающих», - поделилась с «Заполярной правдой» Елена Богаченко, одна из создателей греческой диаспоры, в прошлые годы ее руководитель. На празднике вспомнили и о том, что 24 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитой норильчанки Евфросинии Антоновны Керсновской, автора книги рисунков и воспоминаний «Наскальная живопись». Известно, что по линии матери она происходила из древнего греческого рода Каравасили, ее предок считается основателем города Кагул на юге Молдавии. В ее роду есть и герой, боровшийся за свободу Греции от Османского ига, он причислен к лику святых. Праздник завершился вручением подарков и чаепитием с подачей традиционного греческого пирога василопита, что в переводе означает «пирог Василия Великого». Его пекут с запрятанной внутри монеткой - на счастье. Самые северные греки желают всем норильчанам счастливого Нового года.

Просмотров:80 По воскресеньям в библиотеке на проезде Котульского, 15, благодаря деятельной греческой диаспоре, проходят уроки греческого языка для всех желающих. А 24 декабря, в канун Рождества по новоюлианскому календарю, как это принято в православной Греции, устроили новогодний утренник. В этом году к детям пришли необычные Дед Мороз со Снегурочкой, они оказались настоящими фокусниками в необычных костюмах. Искусство иллюзионистов специально, чтобы порадовать малышей, освоили активисты диаспоры - семейная пара Екатерина Богаченко и Николай Яшин. В ролях Деда Мороза и Снегурочки со знанием дела выступили ветеран греческого общества Юрий Иониди и волонтер Светлана Полякова.В диаспоре за 12 лет ее существования создалось немало творческих семей. Иван и Ангелина Усачевы стали замечательными ведущими праздника, устроив для ребятишек новогодние игры и развлечения. Стихи под елкой на греческом языке звучали в исполнении восьмилетней Наташи Азовой, чей 8-ой день рождения как раз пришелся на праздник Рождества.«Сейчас в нашей национально-культурной организации состоит около 50-ти норильских греков во главе с Дмитрием Богаченко. Многие приходят семьями. Мы постарались в конце уходящего года, который был очень плодотворным для диаспоры, поздравить всех, кто отличился в нашей деятельности. Мы стараемся принимать участие во всех праздниках дружбы на различных площадках Норильска. Приятно, что наш танцевальный ансамбль «Эллада» получил краевой грант в 200 тысяч рублей и в ближайшее время на эти средства мы сошьем костюмы для постановок понтийских танцев. Мы от души поздравляем талантливого виолончелиста Данилу Прокофьева, участника нашей диаспоры, который стал финалистом конкурса на Молодежную премию главы города Норильска. Рады, что недавно принято решение о присвоении звания Почетного гражданина города Норильска знаменитому греку Таймыра Василию Ксинтарису, который в прошлые годы возглавлял управление Дудинского порта, руководил «Норильскснабом», был замминистра Цветной металлургии СССР. В новом году будет установлена в Норильске и мемориальная доска в его честь. В 2018-м в греческой диаспоре мы продолжим изучать историю греческого народа и обычаи предков, проводить уроки родного языка для всех желающих», - поделилась с «Заполярной правдой» Елена Богаченко, одна из создателей греческой диаспоры, в прошлые годы ее руководитель.На празднике вспомнили и о том, что 24 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитой норильчанки Евфросинии Антоновны Керсновской, автора книги рисунков и воспоминаний «Наскальная живопись». Известно, что по линии матери она происходила из древнего греческого рода Каравасили, ее предок считается основателем города Кагул на юге Молдавии. В ее роду есть и герой, боровшийся за свободу Греции от Османского ига, он причислен к лику святых.Праздник завершился вручением подарков и чаепитием с подачей традиционного греческого пирога василопита, что в переводе означает «пирог Василия Великого». Его пекут с запрятанной внутри монеткой - на счастье. Самые северные греки желают всем норильчанам счастливого Нового года.