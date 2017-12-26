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26 декабря 2017, 10:46



Приготовьте пальчики. Сегодня Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией.

Во время биометрического контроля у граждан будут брать отпечатки пальцев при помощи установленных устройств. «Задача ныне действующей украинской власти – максимально разорвать отношения между россиянами и украинцами. Биометрический пограничный контроль данную функцию выполняет, усложняя многие процессы», - отметил в интервью ФБА «Экономика сегодня» президент украинской ассоциации «Будущее страны» Юрий Кот. По словам эксперта, данная мера ориентирована прежде всего на военных РФ и чиновников, которым запрещено сдавать отпечатки пальцев российским законодательством. Следовательно, пересечь границу с Украиной с сегодняшнего дня они не смогут. Мобильные комплексы пока будут использовать в тестовом режиме на разных участках границы. С 1 января 2018 года планируется запустить систему на 157 пропускных пунктах.

Просмотров:232 Сегодня система биометрического контроля заработает на основных пунктах пропуска украинско-российской границы, заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.Во время биометрического контроля у граждан будут брать отпечатки пальцев при помощи установленных устройств.«Задача ныне действующей украинской власти – максимально разорвать отношения между россиянами и украинцами. Биометрический пограничный контроль данную функцию выполняет, усложняя многие процессы», - отметил в интервью ФБА «Экономика сегодня» президент украинской ассоциации «Будущее страны» Юрий Кот. По словам эксперта, данная мера ориентирована прежде всего на военных РФ и чиновников, которым запрещено сдавать отпечатки пальцев российским законодательством. Следовательно, пересечь границу с Украиной с сегодняшнего дня они не смогут.Мобильные комплексы пока будут использовать в тестовом режиме на разных участках границы. С 1 января 2018 года планируется запустить систему на 157 пропускных пунктах.